Consumo de energia caiu no primeiro dia de Estado de Emergência

No primeiro dia do Estado de Emergência nacional, a 19 de março, o consumo de eletricidade no país caiu para o valor mais baixo desde o início do mês de março, conforme avança o Correio da Manhã, baseando-se em dados da REN.

A quebra é justificada pela paragem de muitas fábricas ao longo desse dia e também devido ao encerramento das escolas em todos o país. De acordo com o jornal diário, a tendência de quebra já era visível desde o início de março: entre dia 2 e 19, o consumo desceu 8,5%.

Embora o consumo energético das famílias esteja a aumentar, tendo em conta o isolamento voluntário, o consumo mais reduzido por parte das empresas tem um maior peso nas contas, notando-se uma tendência de quebra no consumo de eletricidade em Portugal.

Como uma medida de apoio às famílias neste contexto de pandemia, a ERSE (Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos) já fixou “condições excecionais” de prestação dos serviços de fornecimento de energia,http://dinheirovivo.pt/economia/erse-corte-de-luz-ou-gas-com-prazo-alargado-de-mais-30-dias/ de modo a evitar interrupções de fornecimento de eletricidade, gás natural e de gases de petróleo liquefeito (GPL) canalizados. Assim, o corte de luz ou gás tem agora um prazo de 30 dias adicionais, além do prazo de 20 dias que já estava em vigor.