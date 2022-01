Consumo de energia elétrica caiu 1,1% em dezembro e de gás natural recuou 4,8%

© Mathieu Lewis-Rolland/AFP

O consumo de energia elétrica diminuiu 1,1% em dezembro de 2021, face ao mesmo mês de 2020, enquanto o gás natural desceu 4,8% e o gasóleo e gasolina aumentaram 17,0% e 18,3%, respetivamente, informou a Adene - Agência para a Energia.

"De acordo com as "Estimativas rápidas de consumo energético" da DGEG [Direção-Geral de Energia e Geologia] relativas a dezembro de 2021, face ao período homólogo, o consumo de energia elétrica diminuiu cerca de 1,1%, o gás natural (com exclusão do consumo nas centrais termoelétricas dedicadas e refinarias) seguiu a mesma tendência de descida em 4,8% e os produtos do petróleo, nomeadamente o gasóleo e gasolina, aumentaram 17,0% e 18,3%, respetivamente", avança a Adene em comunicado.

Relativamente ao consumo de energia elétrica, em dezembro estima-se que o consumo no setor dos serviços e transportes tenha aumentado 9,5% e 4,1% respetivamente, enquanto o consumo na indústria e no setor doméstico terá diminuído 4,4% e 7,6% respetivamente.

Já no caso do gás natural, a Adene aponta que, no mesmo período, o consumo no setor dos serviços terá aumentado 9,8%, enquanto na indústria e no setor doméstico o consumo terá descido 7,1% e 3,6%, respetivamente.

Segundo refere, "a quebra no consumo da indústria estará relacionada com a redução do consumo das instalações de cogeração".

Relativamente aos produtos do petróleo, em dezembro o consumo de gasóleo agrícola subiu 7,5%, os transportes marítimos aumentaram 37,3% e o consumo de "jet" na aviação manteve a trajetória de recuperação dos meses anteriores, com um aumento de 72,8%.

De acordo com a Adene, "apesar do aumento significativo do consumo deste combustível face a 2020, o consumo ficou 24,6% abaixo do ocorrido em dezembro de 2019".