Consumo de energia elétrica caiu 8% desde a declaração do estado de emergência

Consumo de gás natural cresceu 20% em março, devido ao “forte crescimento do segmento do mercado de energia elétrica”, com a substituição “quase integral” da produção a carvão por gás natural, refere a REN em comunicado

O consumo de energia elétrica recuou 0,5% em março, face ao período homólogo, anunciou a REN – Redes Energéticas Nacionais, sublinhando que, com a correção dos efeitos de temperatura e número de dias úteis, a quebra foi de 1,7%. Mas se atentarmos, apenas, nos dados referentes ao período após a declaração do estado de emergência, a contração é significativa: o consumo, já corrigido da temperatura, baixou cerca de 8% face a igual período do ano passado.

No acumulado do trimestre, os dados mostram que a evolução anual se situa, ainda, assim em terreno positivo, com uma subida do consumo em 0,2% – 0,9% com a correção de temperatura e dias úteis.

No comunicado, a entidade responsável pela gestão global do Sistema Elétrico Nacional e do Sistema Nacional do Gás Natural, refere, ainda, que, em março, o índice de produtibilidade hidroelétrica se situou em 0,87 (média histórica igual a 1) e o de produtibilidade eólica em 0,96 (média histórica igual a 1), ambos abaixo dos regimes médios para esta altura do ano. “Ainda assim, a produção renovável abasteceu 69% do consumo nacional, a produção não renovável 26%, enquanto os restantes 5% foram corresponderam a energia importada”, sublinha.

Os mesmos valores referentes ao trimestre mostram que o índice de produtibilidade hidroelétrica foi de 0,91 (média histórica igual a 1), enquanto o de produtibilidade eólica se situou em 0,86 (média histórica igual a 1). A produção renovável abasteceu 69% do consumo no trimestre, repartido pela hidroelétrica (35%), eólica (25%), biomassa (6%) e fotovoltaica (1,9%). A produção não renovável, que abasteceu os restantes 31% do consumo, foi praticamente assegurada só pelo gás natural, já que a produção a carvão “não teve qualquer significado”. O saldo do trimestre foi exportador equivalendo a cerca de 1% do consumo nacional.

Já no mercado de gás natural, o consumo nacional cresceu 20% em março, devido ao “forte crescimento do segmento do mercado de energia elétrica que registou uma variação homóloga de 176%, com a substituição quase integral da produção a carvão por gás natural”. O segmento convencional registou uma queda mensal homóloga de 0,5%. Após a declaração do estado de emergência, o consumo no segmento convencional caiu cerca de 4%.

“No final do trimestre registou-se um aumento de consumo de 17,5%, resultado de um crescimento de 90% no mercado elétrico e de uma contração de 1,3% no mercado convencional”, destaca a REN.