Consumo de gás natural cresceu 13% em setembro

O consumo de gás natural em Portugal cresceu 13,3% em setembro, face ao período homólogo. Os dados são da REN – Redes Energéticas Nacionais e mostram, ainda, que houve um aumento de 19,5% no segmento de produção de energia elétrica e de 8,4% no segmento convencional, que engloba os restantes consumos.

No consumo acumulado do ano, destaca a REN que o registo é negativo em 1,5%, com o segmento convencional a apresentar uma variação negativa de 6%. O segmento de produção de energia elétrica sobe 6,9%.

No que se refere apenas ao mês de setembro, o consumo de eletricidade “voltou a ficar muito próximo do verificado no mesmo mês do ano anterior”, tal como havia já acontecido em agosto, com uma queda de 0,2% (com correção dos efeitos de temperatura e número de dias úteis a quebra é de 1,6%). A evolução anual registou, no final de setembro, uma variação negativa de 3,5% (menos 4,2%, com correção de temperatura e dias úteis).

Já no que se refere ao índice de produtibilidade hidroelétrico, este situou-se em 1,42 (média histórica igual a 1) em setembro, “um valor muito acima da média mas com significado limitado devido aos valores ainda baixos, característicos desta altura do ano”, destaca a REN. O índice de produtibilidade eólica também ficou acima do regime médio registando 1,07 (média histórica igual a 1). A produção renovável abasteceu 40% do consumo (incluindo saldo exportador) e a não renovável os restantes 60%.

No final dos primeiros nove meses do ano, o índice de produtibilidade hidroelétrica anual situou-se em 0,97 (média histórica igual a 1) e o de produtibilidade eólica em 0,89 (média histórica igual a 1). A produção renovável abasteceu, neste período, 56% do consumo, com a hidroelétrica a pesar 24%, a eólica 22%, a biomassa 7% e a fotovoltaica 3%. A produção não renovável abasteceu 38% do consumo, fundamentalmente com gás natural. O carvão representou cerca de 3% do consumo. O saldo de trocas com o estrangeiro abasteceu os restantes 6% do consumo nacional, destaca a REN.