Consumo interno de materiais aumenta 7,1% em 2021, acima do PIB

© AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 21 Dezembro, 2022 • 12:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O consumo interno de materiais pelas empresas e pelas famílias aumentou 7,1% em 2021, face a 2020, acima do crescimento real de 5,5% do Produto Interno Bruto (PIB), revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta quarta-feira.

Em 2021, o consumo interno de materiais atingiu 163,9 milhões de toneladas, mais 7,1% que em 2020 e menos 12,9% do que em 2011, com os minerais não metálicos a serem os materiais mais relevantes, representando 63,2% daquele consumo em 2021.

A biomassa, os materiais energéticos fósseis e os minérios metálicos representaram 21,1%, 7,3% e 6,8%, respetivamente, segundo os dados do INE.

Entre 2020 e 2021, com exceção dos outros produtos e resíduos (-11,5%) e dos materiais energéticos fósseis (-3,3%), as restantes categorias de materiais registaram acréscimos, de 14,9% nos minérios metálicos, de 8,7% nos minerais não metálicos e de 5,8% na biomassa.

Desde 2011, com exceção da biomassa que cresceu 12,9%, o consumo interno de materiais das restantes categorias de materiais diminuiu, salientando o INE o decréscimo dos materiais energéticos fósseis (-28,4%).

Entre 2011 e 2021, o consumo de minerais não metálicos diminuiu 19,3%, destacando no entanto o INE um crescimento de 16% desde 2016.

"O consumo de minérios metálicos apresenta uma tendência descendente desde 2016, tendo decrescido 0,8% desde 2011", lê-se na publicação do instituto.

Os dados revelam ainda que em 2021 houve uma redução de 1,6% da produtividade associada à utilização de materiais, medida pelo quociente entre o PIB e a quantidade total de materiais consumidos diretamente numa economia, verificando-se assim um uso menos eficiente dos materiais.

O INE destaca que, decorrente da pandemia covid-19, registaram-se reduções mais acentuadas do consumo interno de materiais comparativamente ao decréscimo do PIB, pelo que a produtividade dos recursos aumentou 2,3%, entre 2019 e 2020.

Entre 2011 e 2021, a produtividade na utilização de materiais aumentou 20,8%, consequência da redução de 12,9% do consumo interno de materiais e do acréscimo de 5,2% do PIB em volume.