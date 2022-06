Conta da Madeira sinaliza redução superior a 120 milhões de euros de receitas fiscais 2020

A Conta da Madeira de 2020 registou uma redução das receitas fiscais superior a 120 milhões de euros devido ao impacto da covid-19 © HOMEM DE GOUVEIA/LUSA

A Conta da Região Autónoma da Madeira de 2020 registou uma redução das receitas fiscais superior a 120 milhões de euros devido ao impacto da pandemia de covid-19, indicou esta sexta-feira o secretário das Finanças, Rogério Gouveia.

"Tivemos um parecer do Tribunal de Contas com sete recomendações, mas conseguimos manter os níveis de compromisso da região totalmente saldados", disse o governante, salientando ter sido também possível manter uma "redução sustentada" da dívida comercial e cumprir um prazo médio do pagamento a fornecedores de 67 dias.

Rogério Gouveia falava numa audição parlamentar na Comissão de Economia, Finanças e Turismo da Assembleia Legislativa da Madeira, que emitiu parecer positivo para a conta da região de 2020 ser debatida e votada em plenário, no dia 23 de junho.

"Relativamente à execução orçamental, tivemos uma execução do PIDDAR [Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Região] de cerca de 50%, o que nos parece bastante relevante em ano de pandemia", disse.

O secretário das Finanças do governo de coligação PSD/CDS-PP adiantou que, no primeiro ano de pandemia de covid-19, o setor do turismo foi um dos mais afetados e o arquipélago sinalizou uma redução do Produto Interno Bruto (PIB) de 14.3%.

Em 2020, a região autónoma contraiu um empréstimo de 458 milhões de euros para fazer face à pandemia de covid-19, no âmbito da autorização do Estado que permitiu o endividamento até 10% do PIB regional de 2018.

"Infelizmente, não tivemos por parte do Estado qualquer outro apoio que não a possibilidade de aumentar o endividamento da região", disse Rogério Gouveia.

Ainda segundo Rogério Gouveia, isso, no entanto, "não impediu que inúmeras medidas tivessem sido tomadas para que os efeitos da pandemia fossem minimizados e mitigados, ao nível do serviço regional de saúde e do apoio às famílias e às empresas."

Em dezembro de 2021, o Tribunal de Contas (TdC) emitiu um parecer "globalmente favorável" à Conta da Região Autónoma da Madeira de 2020, deixando, porém, alguns alertas, observações e recomendações.

Na altura, o presidente do TdC, José Tavares, realçou, em declarações aos jornalistas, que uma das preocupações se prendia com o "endividamento da região que, em 2020, se situava em cerca de cinco mil milhões de euros, mais 485 milhões do que no ano anterior, o que corresponde a 110% do PIB".

"Para além desta situação de endividamento, há também um conjunto de garantias, vales que a região tem concedido e que importa ter em atenção por parte dos órgãos da região", advertiu.

A Comissão de Economia, Finanças e Turismo da Assembleia Legislativa da Madeira auscultou também o secretário-geral da instituição, Ricardo Rodrigues, sobre a conta do parlamento madeirense de 2020, no montante de 13,9 milhões de euros, considerando que está em condições de ser votada em plenário.