Conta do gás dos portugueses é a 4ª maior da UE. Fatura da luz é a 6ª mais alta

Na primeira metade do ano, a fatura do gás das famílias portuguesas foi a quarta mais elevada da União Europeia. No mesmo período, os custos com a eletricidade em Portugal ficaram em sexto lugar na tabela dos mais caros divulgada esta terça-feira pelo Eurostat.

Apesar de estar entre os países europeus onde as faturas da energia custam mais a suportar, Portugal foi o segundo país da UE onde a conta do gás mais caiu na primeira metade do ano, 1,8%, apenas atrás da Estónia, onde os custos encolheram 4,3%. Só a Suécia, a Dinamarca e a Holanda pagam mais do que Portugal. Entre os países que pagam menos estão a Roménia, a Eslováquia e a Polónia. O custo do gás em Portugal é de 0,08 euros por kilowatt-hora, com a carga fiscal a representar cerca de 26%.

O preço da luz também sofreu uma quebra entre o primeiro semestre de 2017 e os primeiros seis meses deste ano, o que não evitou que Portugal se mantivesse entre os estados-membros com a fatura mais elevada, atrás da Dinamarca, Alemanha, Bélgica, Espanha e Irlanda. O custo do kilowatt-hora está nos 0,2246 euros. Os impostos representam mais de metade do preço da luz em Portugal.

Os dados publicados pelo gabinete de estatísticas da União Europeia revelam que entre os estados-membros, os preços do gás e da luz mantiveram-se estáveis face à primeira metade de 2017. Em média, o preço de 100 kilowatt-hora ronda os 20 euros. Já o preço do gás ronda os 6 euros por 100 kilowatt-hora.

O Eurostat salienta que as taxas e impostos representam, em média, mais de um terço, ou 37%, da fatura da eletricidade nos lares da UE. Já na conta do gás, o peso dos impostos ronda os 27%.