Contabilistas certificados elogiam novo apoio à retoma mas receia que informação não chegue às empresas

A bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados considera o novo apoio à retoma progressiva mais favorável que o 'lay-off' simplificado, para empresas com elevadas quebras de atividade, mas receia que a informação não esteja a chegar aos empresários.

"Estamos a passar um momento em que os empresários estão cansados e desiludidos, mas é preciso que a informação chegue porque estes apoios são muitíssimo favoráveis para os mais afetados", considerou hoje a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), Paula Franco, numa altura em que já está em vigor o diploma que reformulou o apoio à retoma progressiva -- a medida que veio substituir o 'lay-off' simplificado.

Em declarações à Lusa, Paula Franco apontou o caso das empresas com quebras de faturação superiores a 75% que, com a reformulação da medida, passam a poder reduzir até 100% o período normal de trabalho (PNT), com a garantia de que o trabalhador nunca recebe menos do que 88% da remuneração e com este valor a ser integralmente pago pela Segurança Social.

No 'lay-off' simplificado, uma medida que esteve ativa até ao final de julho e cujo regresso foi, desde então, reclamado por várias associações empresariais, as empresas podiam suspender o contrato do trabalhador, suportando 30% dos dois terços da remuneração que era assegurada ao trabalhador.

As regras de uma e de outra medida levam Paula Franco a insistir que o apoio agora disponibilizado "ainda é melhor do que o do 'lay-off simplificado'", tanto em termos de custos para a empresa como em termos de valor pago ao trabalhador, sendo que, acrescentou, este poderá receber a totalidade da remuneração "se optar pela vertente da formação profissional".

Apesar das vantagens que vê na medida, a bastonária da OCC receia que a informação não esteja a chegar aos empresários.

"Uma parte dos empresários está cansada. Tudo isto exige um grande esforço a todos, mas é um esforço que vale a pena" sustentou, porque vai permitir às empresas "manterem-se, sem despedirem" e com isso poderem dispor da mão de obra que já formaram e de que vão necessitar quando a pandemia passar.

Nesse contexto, considera que a opção de formação profissional como complemento, vem "no momento certo" porque vai permitir aos trabalhadores melhorarem as suas competências enquanto aguardam a retoma da atividade.

O apoio à retoma progressiva prevê a possibilidade de as empresas reduzirem o horário dos trabalhadores em função da quebra de atividade, impondo também tetos mínimos de compensação ao trabalhador em função dessa redução.

Este mês, a medida foi reformulada passando a abranger empresas com quebras de atividade entre os 25% e os 40% - escalão que não existia no regime inicial --, casos em que a redução do período normal de trabalho pode ser no máximo de 33%, nos meses de outubro, novembro e dezembro.

Para os empregadores com quebra de faturação igual ou superior a 40%, a redução do PNT, por trabalhador, pode ser, no máximo de 40%, enquanto junto dos que registaram quebra de faturação igual ou superior a 60%, a redução do PNT não pode exceder os 60%.

As regras aplicam-se aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2020.

Por outro lado, e esta foi outra das alterações introduzidas aquando da reformulação da medida, nas empresas com quebra de faturação igual ou superior a 75 %, a redução do PNT, por trabalhador, pode ser até 100%. Para este escalão de empresas mais afetadas, o apoio da Segurança Social é mais significativo, correspondendo a 100% da compensação retributiva ao trabalhador sempre que a redução do horário de trabalho supere os 60%.

Os pedidos de apoio relativos aos meses de outubro podem ser feitos durante o corrente mês e até ao final de novembro.

A informação disponível no Portal do Governo indica que as empresas que tenham beneficiado ou estejam a beneficiar do incentivo financeiro extraordinário à normalização da atividade empresarial (no valor de um ou dois salários mínimos por posto de trabalho, consoante os casos) não podem aceder ao mecanismo do apoio à retoma progressiva, a não ser que abdiquem daquele incentivo extraordinário, devolvendo os valores já recebidos.