Contágio Covid-19 traz recessão e faz disparar insolvências

O cenário é negro e cheio de nuvens no horizonte. Especializada em seguros de crédito, o barómetro da Coface revela um primeiro trimestre de 2020 já contagiado pela crise devido à pandemia da Covid-19 que nos levará a “um súbito aumento global das insolvências das empresas”.

Se a pandemia começou por ter efeitos apenas na China e num número limitado de cadeias de valor, hoje os efeitos da doença e do confinamento determinado para evitar a propagação da doença estão já bem espalhados, com a seguradora de crédito a antecipar uma recessão mundial para este ano: “taxa de crescimento de -1,3%, após +2,5% em 2019”. A Coface aponta ainda que 68 países vão perder riqueza em recessões (contra apenas 11 no ano passado), registando-se uma queda do comércio mundial de 4,3% este ano (após uma queda de -0,4% em 2019), e um aumento de 25% das insolvências de empresas a nível mundial (em comparação com a previsão de janeiro, que estimava +2%).

“As repercussões da pandemia global criaram um duplo choque – oferta e procura – que está a afetar grande número de indústrias em todo o mundo. A singularidade desta crise torna inúteis as comparações com as anteriores, uma vez que todas elas tiveram origem financeira (incluindo a crise de crédito global de 2008-09, e a grande depressão de 1929).” Para a Coface, a questão já não é saber que países e setores serão afetados, mas quais os “poucos que serão poupados”, sendo esperado um choque “ainda mais violento nas economias emergentes” onde, além da gestão da pandemia, pesam também a queda dos preços do petróleo e as saídas de capital, “que quadruplicaram em relação aos níveis de 2008”.

Risco para as empresas sobe a pique

Antecipando mais 25% de falências para este ano, a Coface sublinha o risco “muito elevado” de crédito das empresas, mesmo num cenário “otimista”, em que a atividade económica recomece gradualmente no terceiro trimestre e não exista uma segunda vaga da pandemia.

“Esta tendência para a insolvência das empresas afetará os Estados Unidos (+39%) e todos os principais países da Europa ocidental (+18%): Alemanha (+11%), França (+15%), Reino Unido (+33%), Itália (+18%) e Espanha (+22%)”, especifica a seguradora de crédito. “O peso dos riscos incluídos na previsão da diminuição do volume do comércio mundial em 4,3% em 2020, reduziu a sua importância, uma vez que os numerosos anúncios de encerramento de fronteiras não são tidos em conta no modelo de previsão da Coface (modelo baseado nos preços do petróleo, custos de transporte, confiança das empresas transformadoras nos Estados Unidos e as exportações da Coreia como variáveis explicativas).”

A seguradora de crédito acredita ainda os efeitos da crise da Covid-19 não chegarão ao fim logo que a normalidade seja reposta. A longo prazo, estima, poderá também ter consequências sobre a estrutura das cadeias de valor globais. “A principal fonte da vulnerabilidade das empresas, no contexto atual, é a sua forte dependência de um número reduzido de fornecedores, localizados em poucos países, ou mesmo num único país”, realidade que a Coface antecipa que sofrerá uma modificação considerável. Aumentar este número para antecipar possíveis ruturas na cadeia de abastecimento, sublinha a instituição, tornar-se-á uma prioridade para as empresas.

No que respeita aos setores afetados, quase todos segundo a Coface, dadas as medidas de confinamento repentino tomadas pelos governos em mais de 40 países, que representam mais de metade da população mundial, as consequências foram imediatas e traduzem-se num choque de abastecimento, “diferente de qualquer outro observado durante as graves crises anteriores”. A razão está na origem desta crise, que ao contrário das demais não resulta de uma crise financeira, mas da economia real: “as pessoas não podem trabalhar, e as empresas sofrem perturbações no fornecimento de bens intermédios”.

Ainda assim, turismo, hotelaria, restauração, lazer e transportes serão os mais penalizados, tal como quase todos os segmentos da distribuição especializada e a maioria dos setores transformadores (excluindo a indústria agroalimentar). Por oposição, telecomunicações, água e saneamento, entre outros setores específicos, conseguirão escapar ao pior.

“A este choque da oferta vem juntar-se um choque igualmente brutal da procura. Muitos consumidores estão a cancelar ou a adiar as suas despesas em bens e serviços. Além disso, a confiança das famílias está a ser afetada pelo impacto do confinamento”, explica a Coface, antecipando assim que bens de consumo duradouros, como os carros, sejam dos mais castigados e que o consumo de têxteis e vestuário ou produtos eletrónicos fiquem reduzidos a quase zero, enquanto o consumo de produtos agroalimentares e farmacêuticos “poderá até beneficiar desta situação excecional”.

A crise gerada pela pandemia de Covid-19 terá ainda, no entendimento da seguradora de crédito, consequências políticas a curto prazo – agravamento das tensões geopolíticas já existentes. Mas também pode dar origem a uma nova vaga de medidas protecionistas “dirigidas especialmente aos setores-chave da nova ordem económica e sanitária (por exemplo, a limitação das exportações de produtos agroalimentares e/ou farmacêuticos, considerados vitais)”. “A continuação da guerra comercial EUA-China, que visa setores estratégicos, nomeadamente a eletrónica, continua também a ser uma possibilidade”, com potencial de ser reforçada pela campanha presidencial americana e/ou pelo aumento dos protestos sociais num destes dois países.