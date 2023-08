Contas do Fundo Ambiental ainda não foram entregues

© Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

As contas do Fundo Ambiental relativas a 2022 deveriam ter sido entregues ao Tribunal de Contas (TdC) a 31 de março. Isto depois de o ministério do Ambiente ter pedido uma prorrogação do prazo para apresentação das mesmas.

A notícia, avançada pelo jornal Eco, dá conta que o TdC explica ter sido "apresentado um pedido de justificação", por parte do ministério e que foi "foi devidamente autorizado" pela juíza Conselheira da área. E, como o pedido de prorrogação do prazo foi autorizado não existe incumprimento da lei.

Por seu turno, o ministério do Ambiente garante que "o relatório de 2022 será entregue brevemente ao Tribunal de Contas" e remete para a autorização do TdC relativamente aos prazos.

O tribunal diz também que desde 2019 que as contas do Fundo Ambiental chegam atrasadas e que em todas as situações foram apresentados "vários pedidos de justificação" para os pedidos de prorrogação na apresentação de contas por parte do Fundo Ambiental.

Em 2022, a receita do Fundo Ambiental atingiu os 1,1 mil milhões de euros e para este ano, em 2023, estão previstos 1,2 mil milhões de euros.