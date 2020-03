Continental em Famalicão fecha a partir de 22 de março

A fábrica de pneus da Continental em Lousado, Famalicão, está em expansão, tendo em curso um investimento de 100 milhões de euros que deverá estar concluído até ao final de 2021. A garantia foi avançada à agência Lusa por Pedro Carreira, presidente do conselho de administração da empresa, que, na quarta-feira, informou os seus trabalhadores que irá parar grande parte das linhas de produção, a partir de 22 de março, e por um prazo esperado de, pelo menos, duas semanas.

No comunicado interno enviado aos trabalhadores, a administração do grupo, que dá emprego a cerca de 3.400 pessoas em Famalicão, explica que vai acionar os créditos de férias de anos anteriores, débitos de horas extraordinárias existentes, bem como a majoração de férias do ano em curso e as férias do ano em curso. As medidas serão implementadas “por essa ordem”, em função do tempo de paragemque vier a ser necessário. O objetivo é “reduzir potenciais efeitos negativos na remuneração, como o lay off”, sublinha a administração.

As novas medidas abrangem, também, os trabalhadores que até agora estiveram em regime de teletrabalho, que agora vão interromper a laboração.

À agência Lusa, e a propósito do investimento de 100 milhões, Pedro Carreira explicou que a expansão prevê a criação de mais 100 postos de trabalho e o recrutamento já arrancou, de modo a que a integração de todos os novos colaboradores possa ocorrer “até final de 2020”. A expansão visa a produção de pneus para veículos de movimentação de terras e para aplicações portuárias, de jantes superiores a 24 polegadas de diâmetro.