Continental reduz temporariamente 40% dos funcionários em Vila Real

A Continental Advanced Antenna Portugal, que produz componentes para automóveis, é uma “das maiores empregadoras privadas” no distrito de Vila Real.

O diretor Miguel Pinto disse hoje à agência Lusa que a empresa decidiu reduzir cerca de 40% dos funcionários a partir de segunda-feira, uma medida que estará em vigor temporariamente e está integrada no plano de contingência para a Covid-19.

“Continuaremos a laborar, de forma reduzida, cumprindo sempre os procedimentos de segurança e o plano que já temos implementado há algumas semanas”, referiu.

O responsável explicou que alguns dos colaboradores já estão em regime de teletrabalho e outros estão em casa a tomar conta dos filhos.

De acordo com o plano de contingência, não estão a ser realizadas reuniões, seja com clientes ou fornecedores, não é permitida a entrada de pessoas estranhas ao serviço nas instalações, foram implementadas distâncias de segurança na cantina e na área da produção, e o gel desinfetante está distribuído por todo o espaço.

Miguel Pinto elencou ainda que a unidade dispõe de um enfermeiro a tempo inteiro e médico uma vez por semana.

“A nossa principal preocupação é a saúde dos nossos colaboradores. Achamos, no entanto, que se deve manter a economia a funcionar, claro que com uma tripulação reduzida”, referiu.

Segundo o responsável, à empresa continuam a chegar “pedidos de clientes”.

“A nossa base de clientes não é só europeia. É verdade que muitas fábricas estão a fechar na Europa, os grandes fabricantes automóveis, mas continuam a funcionar na China, Estados Unidos da América (EUA) ou África do Sul”, apontou.

O trabalho na fábrica será reajustado consoante as necessidades, no entanto, segundo o diretor, “neste momento faz sentido, de acordo com os pedidos, manter 60% da atividade”.

Miguel Pinto informou ainda que a empresa já cedeu algum material de proteção sanitária a autoridades locais que o solicitaram.

A unidade de Vila Real é uma das principais especialistas e fabricantes mundiais de antenas para veículos.

Em 2018 produziu mais de 17 milhões de antenas, exportadas para todo o mundo, e trabalha, essencialmente, com o segmento ‘premium’ de marcas como o grupo Daimler, BMW, Audi ou a Volvo.

A Continental Advanced Antenna, que resultou da aquisição da Kathrein Automotive em 2019, pertence à Divisão Interior do grupo Continental.

Portugal encontra-se em estado de emergência devido à pandemia Covid-19 e, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), o número de casos confirmados na quinta-feira era de 785.