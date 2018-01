O candidato derrotado à liderança do PSD, Santana Lopes, afirmou que, mesmo que soubesse à partida que ia perder esta disputa, teria assumido na mesma o combate político “para clarificar”.

“Continuo a ser Pedro Santana Lopes e a assumir tudo o que fiz e agora junta-se mais esta campanha”, afirmou, em declarações aos jornalistas, repetindo a frase com que, em 22 de outubro, apresentou a sua candidatura em Santarém.

Visivelmente emocionado, o antigo primeiro-ministro afirmou que irá agora regressar à vida privada como advogado e docente universitário, embora sem nunca desistir do combate político.

“Enquanto viver continuarei a lutar pelo que acredito”, prometeu, admitindo não saber ainda qual será o próximo desafio.

Santana Lopes disse que sempre admitiu os dois cenários nestas eleições internas, mas assegurou que, ainda que soubesse que ia perder, teria concorrido.

“Eu tinha de fazer este combate, tinha de fazer esta clarificação. Eu não ficaria bem com a minha consciência se não tivesse feito este caminho”, justificou.

Questionado se irá “andar por aí”, uma frase que disse quando deixou a liderança do partido em 2005, Santana respondeu: “Não, agora será mais por aqui, vou pensar, avaliar, muito obrigada a todos”.

O ex-presidente da Câmara do Porto Rui Rio foi hoje eleito presidente do PSD com 54,37% dos votos, com uma diferença de cerca de 10 pontos percentuais para Pedro Santana Lopes, informou o partido.

Rui Rio será o 18.º presidente do PSD, partido fundado após 25 de Abril de 1974, sucedendo a Pedro Passos Coelho, eleito em 2010.