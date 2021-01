Contrato de 555 milhões: Messi processa El Mundo

Lionel Messi (EPA/Alejandro Garcia) © EPA

O futebolista argentino Lionel Messi anunciou hoje que vai processar o jornal espanhol El Mundo, que revelou os valores do contrato assinado com o FC Barcelona, que ascende a 555 milhões de euros por quatro épocas desportivas.

O valor, a cobrar entre 2017/18 e a temporada que finda em junho deste ano, transforma o vínculo entre o 'astro' argentino e os catalães no mais caro da história do desporto, batendo o de Patrick Mahomes com os Kansas City Chiefs de futebol americano, esse de 10 anos.

Segundo a agência noticiosa espanhola EFE, os advogados do futebolista estudam agora "implicar aqueles que dentro do clube acederam ao contrato e o denunciaram" ao jornal.

Também o FC Barcelona respondeu à publicação, que detalhava ainda o valor por rubricas e por cada ano em vigor, ao negar categoricamente ter divulgado o contrato, também eles processando o periódico.

O desagrado com o assunto do momento nos 'culés' uniu ainda os três candidatos à presidência do emblema: Joan Laporta, Victor Font e Toni Freixa.