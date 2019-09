Contratos de 1,8 milhões motivaram demissão de secretário de Estado

José Artur Neves, que se demitiu ontem do cargo de secretário de Estado da Proteção Civil, celebrou contratos com empresas privadas no âmbito dos programas de prevenção de incêndios no valor de 1,8 milhões de euros, avança o Público, esta quinta-feira. Apenas um destes contratos, sobre os quais incide a investigação do Ministério Público que constituiu arguido José Artur Neves, foi a concurso público.

O Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) está a investigar o programa Aldeia Segura, que consiste na distribuição das golas antifumo inflamáveis, e também o programa dos SMS, que se destina a alertar as populações do risco de incêndio via mensagem para o telemóvel.

A demissão de José Artur Neves, anunciada ontem, surge no mesmo dia em que cerca de duas centenas de elementos da Polícia Judiciária realizaram buscas em vários pontos do país, incluindo o Ministério da Administração Interna e a secretaria de Estado da Proteção Civil.

Uma nota da Procuradoria-Geral da República, divulgada ontem, referia que se encontravam em curso oito buscas domiciliárias e 46 não domiciliárias, no âmbito de um inquérito dirigido pelo DCIAP.