Controlo dos investimentos na área social "não é eficaz"

"O sistema de controlo instituído não é eficaz e carece de melhorias, dado que não foi capaz de prevenir e detetar erros na análise e tratamento das candidaturas que comprometem a boa execução do investimento". Foi esta a conclusão do Tribunal de Contas (TdC), após a auditoria à aplicação dos apoios financeiros para a execução dos investimentos na "Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais", que estão previstos no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Um documento que diz ainda que por ter existido "falta de transparência, coerência e uniformidade na análise das candidaturas, bem como incorreções que terão resultado na atribuição irregular de cerca 9,6 milhões de euros".

A auditoria do TdC incidiu sobre a execução do projeto até ao final do ano passado, para o qual estava previsto um investimento de 440 milhões de euros, sendo que destes 417 milhões de euros seriam suportados pelo PRR. Os restantes 23 milhões de euros teriam proveniência nas verbas dos jogos sociais e ficando a aplicação do total da verba a cargo do ISS (Instituto da Segurança Social), até ao final de março de 2026.

Ao realizar a análise, o Tribunal de Contas verificou que até ao fim do ano passado apenas 6% dos 440 milhões destinados ao projeto tinham sido executados. O mesmo que dizer que foram pagos aos beneficiários finais 25 milhões de euros, "a título de adiantamento até ao final" de 2022.

Aquele órgão aponta o dedo ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, dizendo que o mesmo "não apresentou evidências que suportassem adequada e suficientemente o desenvolvimento da conceção do investimento na "Nova Geração de Equipamentos e Respostas Sociais", designadamente quanto à forma como o Ministério e as entidades que estão sob sua tutela se organizaram e o papel que cada uma desempenhou nesse processo".

Da mesma forma, diz o TdC, não houve definição "de marcos, metas e objetivos com fundamento no diagnóstico das necessidades de investimento e dos critérios utilizados na distribuição das verbas entre medidas e respostas sociais, considerando as taxas de cobertura e estimativas das necessidades de cada resposta, bem como o impacto do investimento a realizar nas diferentes respostas sociais e na subsequente situação económico- financeira da Segurança Social".

Assim não foi possível assegurar que três dos quatro marcos previstos - e que venceram no fim do ano passado - fossem cumpridos.

Detalha aquele tribunal que no primeiro concurso, que previa apoios de 35 milhões de euros para comprar 1402 viaturas elétricas para o desenvolvimento do serviço de Apoio Domiciliário, atingiu-se o objetivo. No entanto, algumas candidaturas que não conseguiram obter apoio "obtiveram maior pontuação na avaliação de mérito que outras que obtiveram apoio", alerta o TdC, explicando que esta situação aconteceu pela "pouca efetividade da grelha de análise para excluir candidaturas com menor mérito".

Ou seja, a forma de avaliação das candidaturas foi a data da sua apresentação, sem levar em conta a as que poderiam ter "maior mérito, designadamente em função do número de utentes a frequentar a resposta social ou da sua localização em territórios considerados prioritários".

Já no que diz respeito ao segundo concurso, em que foram levados a cabo 233 contratos de financiamento no valor de 213,7 milhões de euros para a criação e remodelação de lugares nas respostas sociais, o objetivo não foi alcançado, uma vez que dos 20 mil lugares previstos foram contratualizados 13614. O que corresponde a 68,1% do total.

Segundo a apreciação do TdC, "o número de lugares intervencionados ficou aquém do objetivo, por a maioria dos contratos celebrados (204 de 233) incluírem apenas a criação de novos lugares, em consequência de a estrutura de avaliação de mérito definida no AAC (Aviso de Abertura do Concurso) privilegiar as candidaturas com maior proporção de novos lugares, colocando em risco o cumprimento do objetivo definido para uma meta A do contrato de financiamento celebrado com a EMRP, a qual consiste em 28 mil lugares intervencionados".

Posto isto, o Tribunal de Contas afirma que o sistema de controlo do ISS para o tratamento das candidaturas aos apoios "não é eficaz e carece de melhorias, dado que não foi capaz de prevenir e detetar erros de análise com consequências significativas".

E especifica: "no primeiro concurso, foi incorretamente confirmado, em 350 candidaturas apresentadas, a não sujeição ao Código dos Contratos Públicos das Instituições Particulares de Solidariedade Social e equiparadas". Já no segundo houve "falta de transparência, coerência e uniformidade na análise das candidaturas, bem como incorreções que terão resultado na atribuição irregular de cerca 9,6 milhões de euros, ou seja, cerca de 4,5% dos apoios concedidos nesse concurso".

Após estas conclusões o Tribunal recomenda, à ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, ao Instituto da Segurança Social e à Estrutura de Missão Recuperar Portugal, que procedam à revisão dos contratos onde identificou irregularidades e que se efetuem procedimentos "para suprir as insuficiências identificadas e da melhoria do sistema de acompanhamento e controlo do investimento".