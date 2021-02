Convenção Nacional de Saúde pede rigor, clareza e eficácia na vacinação

O Primeiro-Ministro, António Costa, no primeiro dia de administração da vacina em centros de saúde de pessoas com mais de 80 anos e mais de 50 anos e patologias associadas, integrados na primeira fase do Plano de Vacinação contra a covid-19, nas Unidades de Saúde Familiares (USF). ANDRÉ KOSTERS/POOL/LUSA © LUSA/POOL

A Convenção Nacional da Saúde (CNS) - que reúne mais de 150 entidades do sector público, privado e social na saúde - faz questão de acompanhar a concretização do Plano de Vacinação "de modo a conseguir identificar, a cada momento, as limitações e os riscos que o país enfrenta". E isso justifica a declaração hoje emitida, que vai ao encontro do objetivo expresso de sugerir melhorias procedimentais a partilhar "com as autoridades públicas relevantes".

Num comunicado intitulado "Uma segunda oportunidade para proteger Portugal", a CNS lembra que a "demissão inesperada" do líder da task force para a vacinação contra a covid surge "numa altura ainda incipiente do processo e num momento em que persistem dúvidas e lacunas" quanto aos procedimentos que devem ser seguidos para se travar a pandemia.

"Nunca como hoje foi precisa a colaboração de todos para que as dificuldades sejam rapidamente vencidas em nome do nosso bem comum", sublinha a CNS, reforçando quão fundamental é vacinar o maior número de pessoas no mais curto tempo possível. "Muitas centenas de vidas dependem do êxito desta operação", dizem os responsáveis, acrescentando que se tudo for feito em tempo útil, o país pode começar a olhar para a frente "com esperança e mais confiança".

"Os primeiros passos do processo que nos permitirá recuperar o nosso modo de vida não podem, por isso mesmo, ser dados em falso ou sofrer as consequências de hesitações, lacunas ou erros evitáveis. Tem de ser bem planeado e muito bem executado. As características específicas destas vacinas, a dimensão da nossa população e o tempo que temos disponível tornam este processo especialmente complexo e exigente do ponto de vista logístico. A gestão dos recursos humanos também apresenta muitas dificuldades", enumera a Convenção Nacional da Saúde, que considera que existem cinco níveis importantes a seguir pelo novo coordenador nacional, o vice-almirande Gouveia e Melo.

"Em primeiro lugar, têm de ser mais bem identificados e melhor ordenados os grupos prioritários e o que fazer com as sobras - com critérios cientificamente justificados, objetivos e públicos", escreve, lembrando que há ainda "milhares de profissionais de saúde que ainda não iniciaram a sua vacinação e tal é inadmissível" - e perigoso para os próprios, as suas famílias e os pacientes que recebem diariamente. "Os profissionais de saúde constituíam um dos grupos de primeira prioridade e, passado quase um mês e meio ainda muitos continuam por vacinar, ao mesmo tempo que se alarga a vacinação a outros grupos."

Por outro lado, a CNS considera fundamental que haja uma comunicação adequada e permanente com a população. "A forma como as entidades de saúde comunicam com as pessoas chamadas a receber a vacina ou à espera que chegue a sua vez, tem de ser direta, objetiva, simples e clara", diz. "Os doentes não podem sair de casa sem saber exatamente o que vai acontecer e como serão cuidados." A par deste tema, a terceira preocupação prende-se com a necessidade da "plena identificação de todos os cidadãos elegíveis para cada fase de vacinação". Um processo que se pede simples, nomeadamente para os mais idosos e aqueles que menos acesso têm a meios informáticos, e que inclua todos, mesmo os que não têm médico de família.

O quarto nível de preocupação elencado pela CNS prende-se com a logística, que tem de assegurar uma cobertura territorial homogénea do país. "A desigualdade geográfica no acesso às vacinas seria a todos os níveis inadmissível, além de contraproducente do ponto de vista da saúde pública", sublinha a entidade, pelo que defende o alargamento dos locais de vacinação a hospitais privados e sociais e às farmácias, usando toda a capacidade instalada. "Os doentes, que são certamente os mais vulneráveis à covid-19, devem ser considerados prioritários e isso tem de ser explicitado e calendarizado", acrescenta.

Por fim, a Convenção lembra a importância de "uma monitorização apertada da segurança - isto é, farmacovigilância - de cada uma das vacinas disponíveis e que isso aconteça a nível nacional e de forma permanente". Considerando que o plano de vacinação não contém ainda a informação necessária para que seja possível avaliar aspetos fundamentais de cada um dos cinco níveis referidos, a CNS encontra na mudança de liderança da task force uma oportunidade.

"O vice-almirante Gouveia e Melo tem a oportunidade de corrigir este problema logo nos seus primeiros dias em funções. Este sinal inequívoco de abertura ao país encerra em si uma mensagem poderosa e mobilizadora: juntos somos mais fortes."