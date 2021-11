COP26: Aliança para o abandono do carvão conta com mais 28 membros

COP26 © DR

A Aliança Global para o Abandono do Carvão (PPCA, na sigla em Inglês) anunciou, durante a cimeira da ONU sobre o clima, que decorre em Glasgow, a integração de mais 28 Estados.

Com estas incorporações, o grupo passa a contar com cerca de dois terços dos Estados membros da União Europeia e da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico.

No total, a PPCA já conta com 165 Estados - entre os quais Portugal e Angola - cidades, regiões, empresas e instituições que apostam em "executar ações decisivas" para "acelerar a transição do carvão para a energia limpa", como detalhou em comunicado.

Com as 11 novas adesões do setor financeiro, este passou a estar representado por 33 instituições, que têm um ativo combinado de 17 biliões de dólares (14,7 biliões de euros).

Segundo a Agência Internacional de Energia, para evitar os efeitos mais devastadores das alterações climáticas é preciso que "todos os países e empresas parem imediatamente a construção de centrais alimentadas a carvão e reduzam as existentes, até à sua eliminação completa em 2030 na OCDE e 2040 no resto do mundo", destacou a Aliança.

A PPCA "é um fantástico exemplo de como, através da união de nações, regiões e instituições financeiras, se pode impulsionar a mudança para remeter o carvão para a história e cumprir o histórico Acordo de Paris", disse o governante britânico com a pasta do Crescimento Limpo, Energia e Alterações Climáticas, Greg Hands.

A PPCA mantém um sítio na internet, em https://www.poweringpastcoal.org/about/who-we-are.