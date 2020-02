Coronavírus. BCE descarta resposta imediata

A presidente do Banco Central Europeu descarta qualquer intervenção iminente da instituição devido ao surto de coronavírus (Covid-19).

Em declarações ao Financial Times, a líder do supervisor europeu afirmou que estavam a fazer uma “avaliação cuidadosa” do surto, mas ainda não tinha atingido um nível duradouro de impacto na inflação, sendo desnecessária uma resposta de política monetária.

A responsável adiantou ainda que o BCE terá de determinar se o novo coronavírus poderia causar “um choque duradouro” com impacto na oferta e na procura”, acrescentando que ainda não “se estava nesse ponto”.

A última semana tem sido de quedas contínuas dos índices bolsistas. Nesta quinta-feira, o Stoxx Europe 600 – que junta as 600 maiores cotadas europeias – perdeu quase 4% e Lisboa não foi muito diferente. A bolsa nacional registou perdas superiores a 3%.

A presidente do BCE reconhece que é “um fenómeno em rápido desenvolvimento”, mas lembra que “esta não é uma área em que um banco central tenha na realidade uma opinião”, remetendo para as autoridades de saúde.