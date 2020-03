Coronavírus: caso confirmado no Algarve

Uma aluna da Escola Secundária Manuel Teixeira Gomes, situada em Portimão, será o primeiro caso diagnosticado de coronavírus no Algarve.

Segundo um comunicado do Agrupamento escolar da escola algarvia, a aluna terá sido contagiada em Itália, onde esteve de férias com os pais e duas irmãs por altura do Carnaval.

“Ao retornar, contactou a Linha Saúde 24, que lhe deu instruções para monitorizar a sua situação clínica e cumprir algumas regras sociais e de higiene pessoal, mas que podia fazer a sua vida normal”, adianta a nota divulgada na tarde deste domingo.

A aluna regressou à escola no dia 27 de fevereiro e este domingo “foi-lhe diagnosticado o vírus Covid-19”.

A escola vai ficar encerrada e os alunos, professores e auxiliares que estiveram em contacto com a doente vão ser contactados para ficarem em quarentena nas suas casas, acrescenta o comunicado.

Segundo a Direção-Geral de Saúde, há 30 casos de coronavírus confirmados em Portugal e 281 casos suspeitos, dos quais 56 aguardam resultado laboratorial. Dos casos confirmados, 18 são homens. Há cinco casos de doentes com idades entre os 10 e 19 anos.

Cinco dos casos diagnosticados resultam de viagens a Itália e um a Espanha. A maior parte dos casos ocorrem no Norte do país, com 22 infetados, seis em Lisboa, um no centro do país e um no Algarve.

Registam-se ainda 447 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.

