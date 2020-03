Coronavírus: Investimento direto estrangeiro pode cair até 15%

O surto de coronavírus pode provocar uma queda entre os 5% e os 15% no investimento direto estrangeiro (IDE) a nível global, em 2020-2021, estima a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD).

A anterior previsão da UCTAD, antes da epidemia, apontava para um ligeiro crescimento do IDE a nível mundial.

“O impacto no IDE vai estar concentrado nos países mais afetados pela epidemia, contudo os choques da queda da procura e o impacto económico das disrupções na cadeia de distribuição vai afetar as perspetivas noutros países”, adianta a UNCTAD numa análise divulgada este domingo. Entre os países com mais casos do vírus encontram-se a China, a Coreia do Sul e o Japão.

A UCTAD prevê que empresas possam adiar o anúncio de novos investimentos e abrandar os investimentos que tenham em curso nas suas filiais. “Também as fusões e aquisições podem abrandar”, alerta, apontando que a conclusão de aquisições de empresas estrangeiras caiu, em fevereiro, para um valor inferior a 10 mil milhões de dólares (8,9 mil milhões de euros), significativamente abaixo do montante habitual de 40-50 mil milhões de dólares (35-44 mil milhões de euros).

Segundo as estimativas da UNCTAD, se o surto for controlado no primeiro semestre deste ano o IDE deverá sofrer uma quebra de 5%. Caso a epidemia continue a alastrar ao longo do ano, o impacto no IDE pode chegar aos 15%.

Destaca que mais de dois terços das principais 100 empresas multinacionais publicaram alertas sobre o impacto que o vírus vai ter nos seus negócios. “Muitas estão a abrandar os investimentos nas áreas afetadas”, frisa.

Sublinha que, em média, as 5.000 principais multinacionais – que são responsáveis por uma fatia importante do IDE mundial – reviram em baixo as suas estimativas de lucros em 9% devido ao vírus.

Em atualização