ISEG acredita que impactos negativos do surto chegam este mês

A economia parece ter escapado aos efeitos negativos do novo coronavírus nos primeiros dois meses do ano, mas o mesmo já não se poderá dizer deste mês de março, quando se fecha o primeiro trimestre de 2020.

“Relativamente ao 1º trimestre, se se admite que janeiro e fevereiro possam não ter sido afetados, já em março alguns impactos negativos começarão a ser sentidos”, aponta a equipa do grupo de análise económica do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG).

Na síntese de conjuntura de fevereiro, a escola de economia e gestão aponta alguns setores mais vulneráveis ao impacto do Covid-19. A “atividade turística, os setores ligados ao comércio externo e até mesmo no consumo privado”, que irão “limitar o crescimento do trimestre, ainda que de forma provavelmente reduzida”, antecipa a equipa.

Incerteza impede previsões

O ISEG reconhece, por outro lado, que a “incerteza quanto à dimensão do crescimento económico mundial, europeu e nacional, em 2020, é enorme” e por isso é impossível fazer quantificar o impacto na economia nacional.

“Tudo irá depender do desenvolvimento da epidemia à escala mundial e internamente, da adaptação da atividade social e económica a essa realidade e das disrupções que possa vir a introduzir na atividade económica”, refere a nota elaborada com informação disponível até ao dia 03 de março.

“Também a extensão espacial e temporal do fenómeno epidemiológico será fator importante para determinar se se trata de um desaceleração mais ou menos profunda e mais curta ou mais prolongada”, indica o documento.

A equipa do ISEG reconhece que “sendo certo um impacto negativo no crescimento económico é, por agora, amplamente incerta a sua quantificação”, deixando apenas para depois do fim do trimestre uma “previsão quantificada para a nova conjuntura”.