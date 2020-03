Coronavírus pode levar a “preços mais baratos” das casas em Lisboa e Porto

O setor imobiliário em Portugal já está a sentir os efeitos negativos do novo coronavírus na venda das casas. Para a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) esta retração do mercado poderá levar a uma baixa de preços momentânea das casas em Lisboa e no Porto.

Luís Lima, presidente da APEMIP, explica à TSF que “não é uma questão única do setor imobiliário, mas este setor, como está muito próximo do turismo, está a sofrer rapidamente e já se nota isso. Neste momento, a preocupação das pessoas com a questão da doença faz com que coloquem, por exemplo, a decisão de compra de um ativo em segundo lugar, mas isso até é compreensível. O que não é compreensível é a quebra no investimento estrangeiro”.

No ano passado, o preço das casas subiu 14,9%, segundo a Confidencial Imobiliário. Só na última década, os preços das casas em Portugal subiram, em média, quatro vezes e meia mais do que o ganho médio dos trabalhadores por conta de outrem . Acontece agora que esta pandemia pode significar um rombo para os bolsos dos portugueses e, consequentemente, levar a uma redução dos preços das casas em Lisboa e no Porto.

“Poderá levar, mas não é um sinal positivo desta situação. Poderá ser uma questão momentânea, de pânico, que leva algumas pessoas, até por questões de tesouraria, a colocar as casas no mercado a preços mais baratos. Nas alturas de crise isto acontece, mas isto é uma crise demasiado forçada que não interessa a ninguém no país, infelizmente”, explica o presidente da APEMIP.