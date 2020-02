Coronavírus. Posso ser reembolsado, se for viajar para um país em risco?

A Deco elaborou um guia com vários cenários e explica que é garantido o reembolso no caso de uma viagem de avião não se realizar devido a restrições impostas pelas autoridades de saúde locais.

Quem tem viagens para zonas de risco, como a China ou Itália, também deve pedir o reembolso. Nos outros casos, é preciso negociar.

As notícias sobre a propagação do novo coronavírus na Europa, nomeadamente em Itália, avolumam-se numa altura em que os portugueses já compraram ou estão a preparar as férias da Páscoa. Aos receios de ser se contaminado por uma doença que Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica de emergência internacional, aos conselhos do primeiro-ministro para que os estudantes evitem as tradicionais viagens de finalistas juntam-se as dúvidas dos viajantes: quem desistir de uma viagem para países de risco tem direito a reembolso do bilhete de avião? E se for para outros países? É possível mudar o destino e as datas?

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) já elaborou um guia que ajuda a responder a estas questões que coloca vários cenários. E onde informa que só é garantido o reembolso no caso de uma viagem de avião não se realizar devido a restrições impostas pelas autoridades de saúde de algum país ou de uma região. “Nesse caso, o viajante tem direito a ser reembolsado no prazo máximo de sete dias”, diz a Deco.

A Deco acrescenta que o viajante tem outra alternativa: tentar negociar outro destino ou tentar realizar o voo numa data diferente – nestes dois casos, o consumidor não terá direito a qualquer reembolso, por se tratar de “uma circunstância extraordinária que escapa ao controlo da transportadora aérea”.

E as reservas de hotel?

Se, a par da viagem, o viajante tiver feito outras reservas (hotéis, transferes ou entradas em atrações, como museus), o conselho da Deco é para que se tente rescindir os contratos e se solicite o reembolso, explicando o que está em causa. “Pode não ser fácil em todas as situações: há reservas que não permitem o cancelamento. Mas deve insistir neste seu direito. Afinal, não é por sua causa que a viagem não se concretiza.”

