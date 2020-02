Coronavírus: União Europeia afasta controlo de fronteiras

A União Europeia afasta, para já, a suspensão da livre circulação entre fronteiras, ao abrigo do acordo de Schengen. A posição foi assumida esta segunda-feira por Bruxelas numa altura em que já morreram cinco pessoas em Itália afetadas pelo coronavírus. A União Europeia, ainda assim, admite que está a discutir planos de contingência.

“Dentro de vários cenários, uma suspensão coordenada do acordo de Schengen não irá acontecer de momento mas estamos a trabalhar em vários planos de contingência, referiu o comissário para gestão de crises, Janez Lenarcic, em conferência de imprensa em Bruxelas, citada pela agência Reuters.

Nas últimas horas, houve várias deslocações entre países que foram interrompidas por suspeitas de novos casos.

As autoridades das Ilhas Maurícias impediram esta segunda-feira cerca de 300 passageiros de um voo proveniente de Itália de desembarcarem no aeroporto de Porto Luís por receio de contaminação com o vírus Covid-19. Um autocarro oriundo de Milão foi também intercetado em Lyon, França.

Na última noite, chegaram a ser suspensas as ligações ferroviárias entre Itália e a Áustria, por suspeita de dois passageiros estarem infetados com coronavírus. Esta suspensão foi levantada depois de os testes terem dado resultados negativos.

A União Europeia acrescenta que só pode aplicar restrições de circulação coordenadas entre os vários estados-membros com base em dados científicos, referiu a comissária europeia da Saúde, Stella Kyriakides.

“Para já, a Organização Mundial da Saúde ainda não nos recomendou impor restrições de viagem ou comerciais”, assinalou a comissária.

Grupo Fiat aplica restrições

Em Itália, o grupo Fiat Chrysler (FCA) começou a restringir os acessos às fábricas europeias. Foi proibido o acesso às unidades de produção a todas as pessoas que estiveram nos 13 municípios italianos onde já foram registados casos de coronavírus, a todas as pessoas que estiveram na China ou em qualquer país asiático nos últimos 15 dias e ainda a pessoas que tiveram contacto direto e indireto com potenciais afetados.

Ainda na indústria automóvel, a empresa de componentes Italdesign suspendeu a produção em duas fábricas em Turim, segundo o portal Automotive News.