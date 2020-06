Correção do IRS das pensões adiada. Propostas baixaram à comissão sem votação

Ainda não foi desta que a correção do IRS para as pensões recebidas em atraso avançou. Os deputados decidiram baixar à Comissão de Orçamento e Finanças as propostas apresentadas pelo PS, PSD e CDS.

Todas as iniciativas passaram à especialidade, sem votação, por um período de 30 dias.

A iniciativa do PSD propõe que “sempre que o processamento e pagamento das pensões for efetuado com atraso, por razões imputáveis ao Governo e à Administração, caberá oficiosamente à Autoridade Tributária imputar os respetivos rendimentos ao ano fiscal em que deveriam efetivamente ter sido colocados à disposição do pensionista”.

No mesmo sentido vai a proposta do CDS, com uma norma interpretativa para aplicação da regra que permite imputar rendimentos devidos em anos anteriores a declarações entregues no passado, e que só vem permitindo que tal se faça desde o ano passado, quando entrou em vigor. Os centristas também querem recuar “a declarações de rendimentos referentes a anos anteriores, até um limite de cinco anos.” Mas, ao contrário do PSD, deixa a iniciativa de realizar correções aos contribuintes. No texto proposto, o fisco limita-se a notificá-los, até 60 dias após a publicação da lei, de que podem proceder aos acertos.

Já o Partido Socialista pretende que o fisco possa considerar retroativamente apenas rendimentos de pensões atrasadas recebidos a partir de 2017. A proposta dá um prazo de 30 dias após a entrada em vigor da lei para a entrega das declarações de substituição.

No ano passado, os deputados tinham já aprovado a possibilidade de a entrega de declarações de rendimentos devidos em anos anteriores – como pensões ou indemnizações – permitir que estes sejam imputados a até cinco anos antes. Mas o entendimento da Autoridade Tributária é de que esta regra aplica-se apenas desde janeiro de 2019 – ou seja, nas declarações relativas a esse ano.