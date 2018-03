Cortiça é “boa aposta” para garantir patentes

Há um mapa da Europa onde Portugal é invisível. Ocupa, concretamente, 0,1% do território. Os números são do Instituto Europeu de Patentes (IEP), a segunda maior organização intergovernamental da Europa, que conta com um orçamento de 2,3 mil milhões de euros, sem fundos públicos. Apesar das fracas perspetivas no campo das patentes, a verdade é que a partir de 1 de julho o IEP passará a ser um pouco mais português, já que vai ser liderado por um.

Foi António Campinos, atual diretor executivo do Instituto da Propriedade Intelectual da União Europeia, o escolhido para suceder ao francês Benoît Batistelli, que ocupa o cargo há oito anos.

“É um amigo próximo, trabalhamos juntos há mais de 10 anos. É uma pessoa muito dinâmica e competente. Acredito que vou deixar o IEP em boas mãos, mas a verdade é que também vou deixá-lo de boa saúde. Muito mais eficiente, influente e preparado para o futuro do que quando cá cheguei”, declara ao Dinheiro Vivo o ainda líder da instituição, no âmbito da apresentação do relatório anual do IEP.

É com visível desolação que Benoît Batistelli disseca a pontuação portuguesa no quadro das patentes em 2017. Os pedidos ao IEP caíram 5,7% para 149, face aos 158 feitos no ano anterior. “Os números de Portugal são bastante baixos. A maior parte dos candidatos são de universidades, e isso é positivo porque mostra que o país tem conseguido convencer as universidades de que as patentes são úteis.

O problema é que os professores e investigadores têm tendência para publicar o resultado do seu trabalho antes de patenteá-lo. E isso impossibilita depois o pedido de patente porque a invenção já não respeitará o critério de novidade”, explica o presidente do IEP.

O “puxão de orelhas” de Batistelli não fica por aqui. O francês mostra que conhece bem a realidade do país onde por cada milhão de habitantes há 14 pedidos de patentes. A média europeia é de 134.

Acho que Portugal tem de fazer um upgrade técnico à indústria, tendo em conta que o país é especialista em têxteis. O que também tenho verificado ultimamente nas candidaturas de Portugal é a importância da cortiça. São líderes mundiais e têm feito várias candidaturas nesta área, é uma boa aposta”, destaca Battisteli.

O responsável acredita que o campeonato da inovação “não se conquista pelo tamanho”, porque “há países com dimensões semelhantes a Portugal, como a Dinamarca, que são muito ativos”. O que o país tem de fazer é “desenvolver laços fortes entre os investigadores, as universidades e a indústria”.

O recado não é só para Portugal. Em 2017, a empresa que fez mais pedidos de patentes ao IEP foi a gigante chinesa dos smartphones Huawei. Batistelli insiste que a Europa “não está a ser invadida”, mas reconhece que o Velho Continente pode ficar para trás. “A economia europeia não tem petróleo, gás, cobre ou matérias-primas valiosas. Temos de destacar-nos noutras áreas, e pode muito bem ser na inovação”.

A jornalista viajou para Bruxelas a convite do Instituto Europeu de Patentes.