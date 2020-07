Sustentabilidade. Corticeira Amorim distinguida pela revista World Finance

A Corticeira Amorim foi a vencedora da categoria “Wine products industry” dos Prémios de Sustentabilidade da revista World Finance. É a segunda vez consecutiva que a Corticeira Amorim vence o prémio, sendo, assim, “reconhecida pelos princípios e práticas de desenvolvimento sustentável implementados ao longo de toda a sua cadeia de operações, dando origem a um vasto portfólio de produtos e soluções de superior performance técnica e credenciais de sustentabilidade sem paralelo”.

Em comunicado, o CEO da empresa, manifesta uma “enorme satisfação pelo prémio que testemunha o nosso compromisso coletivo com a sustentabilidade, em particular no segmento mais representativo do nosso negócio – a rolha de cortiça”. António Rios Amorim sublinha, ainda, que “temos de crescer garantindo a segurança e o bem-estar de todos, a gestão eficiente dos recursos naturais, a proteção do equilíbrio dos ecossistemas e a circularidade dos processos e da economia, rumo a um modelo de desenvolvimento sustentável e a uma sociedade mais coesa, consciente e preparada para enfrentar com ambição, determinação e tenacidade os desafios vindouros”.

Os Prémios de Sustentabilidade da World Finance distinguem empresas que demonstraram um compromisso assinalável com o desenvolvimento sustentável, destacando-se aqueles que “fizeram um esforço extra para integrar valores financeiros, sociais e de governança (ESG) em diferentes áreas do negócio”.

No caso da Corticeira, a revista explica que o prémio se deve ao seu “compromisso de longa data com a produção de relatórios de âmbito ambiental, social, de governação e de investidores socialmente responsáveis, pelo seu alinhamento com os objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas, a sua gerência responsável da oferta, a sua certificação pela FSC e o seu compromisso contínuo com investigação e desenvolvimento”.

O júri internacional, que levou em consideração os esforços de investimento na silvicultura sustentável através da preservação da terra e a biodiversidade, destaca que a Corticeira Amorim “é reconhecida pela análise dos impactos ambientais dos seus produtos, comparando o ciclo de vida das rolhas de cortiça com o das screwcaps de alumínio e o dos vedantes de plástico, o que destaca o esforço da Corticeira Amorim em coordenar os seus processos de produção com ciclos ambientais naturais e a promoção da economia circular”.

A Corticeira é o maior grupo de transformação de cortiça do mundo a labora ininterruptamente desde 1870 e “assume a sua liderança mundial indo muito além da otimização os seus processos e da redução dos impactos ambientais das suas operações”. Liderando uma indústria naturalmente sustentável, a empresa “promove, valoriza e viabiliza as florestas de sobro que são importantes sumidouros naturais de CO2, regulam o ciclo hidrológico, protegem contra a erosão e os incêndios e fomentam uma biodiversidade de elevada importância”. Além disso, a extração da cortiça “mantém a vitalidade dos montados e promove o desenvolvimento económico, ambiental e social que lhe está associado, permitindo que milhares de pessoas continuem a viver e a trabalhar em zonas áridas e semiáridas”.