Cosec com medidas extraordinárias de apoio às empresas

A Cosec – Companhia de Seguro de Créditos, seguradora líder em Portugal nos ramos do seguro de créditos e caução, anunciou esta quinta-feira que pôs em vigor “um conjunto de medidas extraordinárias” para apoiar a tesouraria e o funcionamento das empresas no atual contexto da pandemia da covid-19.

Entre as “novas facilidades”, que serão aplicadas até ao final do próximo mês de abril, mas que poderão vir a ser prorrogadas, está a antecipação do pagamento de indemnizações até 50 mil euros e a isenção dos custos de comunicação de prorrogação realizadas através da plataforma online Cosecnet. Haverá, ainda, o adiamento dos prazos de comunicação de não pagamento das vendas a crédito, “permitindo que os segurados colaborem com os seus clientes para que o pagamento se concretize”, e a flexibilização de outros procedimentos e prorrogação de prazos associados ao funcionamento do seguro de créditos.

“Estas medidas pretendem ser um contributo para apoiar a liquidez das empresas, tendo um acesso mais rápido ao pagamento das indemnizações, e também têm em vista adequar o relacionamento da companhia com o funcionamento dos nossos segurados no atual contexto económico, com o aumento do regime de teletrabalho e, noutros casos, com uma redução dos colaboradores ativos”, refere a presidente do conselho de administração da Cosec, Maria Celeste Hagatong, em comunicado.