COSEC e CGD assinam protocolo

Com o objetivo de melhorar a divulgação de seguros por conta e ordem do Estado Português, a COSEC e a Caixa Geral de Depósitos (CGD) assinaram um protocolo de colaboração.

O protocolo visa a divulgação dos seguros que a COSEC disponibiliza por conta e ordem do Estado Português, sobretudo nos mercados em que CGD tem maior presença, em especial os de expressão oficial portuguesa.

Este Protocolo vem reforçar a relação histórica de parceria entre CGD e a COSEC nos seguros de crédito com cobertura do Estado, em que a CGD concedeu, ao longo de vários anos, mais de 1.500 milhões de euros de financiamentos, abrangendo mais de 150 projetos.

As duas instituições reconhecem a importância da cobertura do risco de crédito de natureza comercial e política em operações de exportação de bens e serviços de origem portuguesa e de investimento português no estrangeiro para as empresas portuguesas e a instituição financeira que as apoia.