COSEC lança duas soluções digitais gratuitas para apoiar a gestão

Em arranque de ano, a companhia de seguros de crédito COSEC tem duas novas soluções digitais gratuitas para apoiar a gestão das empresas. COSEC link e COSEC info são os instrumentos que visam dar um empurrão às empresas no recurso ao seguro de créditos.

“A nossa prioridade é continuar a servir cada vez melhor e de forma mais eficiente para assim apoiar os nossos clientes a crescer com segurança nos seus negócios”, justifica Maria Celeste Hagatong, presidente do Conselho de Administração da COSEC.

De acordo com a instituição de seguros de crédito, o COSEC link é “uma interface de programação de aplicações (API) que permite às empresas ligarem o seu software de gestão à COSEC”, tornando-se, de forma rápida e segura, mais ágeis, por exemplo, na identificação das entidades de risco ou na consulta de decisões de limites de crédito. “A gestão da apólice passa a ser feita diretamente no software da empresa. O serviço, gratuito, é também configurável permitindo automatizar pedidos com base em regras predefinidas no software de gestão financeira de cada empresa.

“O COSEC info é uma nova funcionalidade do COSECnet, a plataforma de gestão online da apólice de seguro de créditos da companhia.” Com esta, os segurados passam a ter acesso a um conjunto adicional de indicadores financeiros sobre entidades que atuam no mercado interno, nomeadamente vendas e prestação de serviços, resultado líquido, EBITDA, capital próprio, ativo total e autonomia financeira, para além de uma classificação de risco relativamente à capacidade de uma empresa cumprir as suas responsabilidades financeiras e obrigações comerciais considerando a informação disponível na base de dados da COSEC.

“O lançamento destes instrumentos reflete a nossa vontade em servir cada vez melhor os nossos clientes com serviços inovadores e enquadrados na digitalização crescente dos nossos produtos e serviços”, conclui Maria Celeste Hagatong.