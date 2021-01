Cosec: Linha de seguro de créditos dedicada à exportação foi renovada

contentores porto sines

A Cosec-Companhia de Seguro de Créditos anunciou esta quarta-feira que o Governo renovou a linha de seguro de créditos à exportação de curto prazo para países fora da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE).

Adiantou, em comunicado, que a linha - que é gerida pela Cosec no âmbito do sistema de seguros com garantia do Estado - "abrange agora transações a partir de 10 mil euros, disponibilizando às empresas portuguesas que queiram exportar para estes destinos um montante de 300 milhões de euros". Anteriormente, eram abrangidas transações a partir dos 20 mil euros.

Segundo a Cosec, o montante máximo de cobertura passa de 98% para 90%, cabendo aos exportadores suportar o diferencial não coberto.

"Através desta linha podem ser cobertas operações de exportação de bens e serviços para mercados fora da OCDE, desde que as mesmas apresentem incorporação nacional relevante, e que o prazo de pagamento dessas vendas seja até dois anos", lembra a Cosec.

"A renovação desta linha é fundamental, na medida em que permite apoiar as empresas nas suas vendas internacionais para mercados de maior risco e, sobretudo, pela capacidade que confere aos exportadores em diversificar mercados", afirma Maria Celeste Hagatong, presidente da Cosec, citada no comunicado.