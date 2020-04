Costa admite país “a várias velocidades” nos próximos meses

Para proteger os mais frágeis de uma contaminação pelo novo coronavírus, António Costa assume que o país poderá funcionar “a várias velocidades” a partir das próximas semanas. Se as pessoas “aligeirarem o comportamento”, haverá rapidamente um novo aumento de contágios, avisou esta terça-feira o chefe de Governo em entrevista à rádio Observador. O estado de emergência deverá ser renovado no final desta semana.

“É evidente que, sendo os mais idosos o grupo de maior risco e com consequências mais graves da doença – basta olhar para a taxa de letalidade acima dos 70 anos [11%, até domingo] – todas as medidas de contenção que teremos de manter e que são necessárias até haver um tratamento, implicam a manutenção de restrições. Vamos ter um país com múltiplas velocidades, dependendo das regiões, sectores e riscos”, assumiu o líder do Governo.

António Costa deu mesmo o exemplo da mãe, a jornalista Maria Antónia Palla, que “mesmo indisciplinada”, reconhece que ficar em casa serve para “ganhar anos de vida”.

Em relação ao início da estratégia de saída do confinamento, o primeiro-ministro diz que o processo, ainda sem data concreta para arrancar, será “gradual e progressivo” e que terá de ser concertado com os restantes os países da União Europeia. Por causa disso, “é cedo para retirar medidas de contingência” e “se as pessoas aligeirarem o comportamento”, receia-se que os casos de contágio voltem a aumentar substancialmente.

Até às 24 horas de domingo, Portugal registava 535 mortos e 16 934 casos de infetados pelo novo coronavírus em Portugal.