Costa afasta contágio de crise bancária em Portugal e Sánchez sublinha bons rácios da banca espanhola

O primeiro-ministro, António Costa, em conferência de imprensa no final da 34ª Cimeira Luso Espanhola, em Lanzarote, no arquipélago das Canárias, tendo ao seu lado o líder do executivo de Espanha, Pedro Sánchez © EPA/Elvira Urquijo

O primeiro-ministro, António Costa, afastou esta quarta-feira riscos de contágio a Portugal de uma crise bancária, salientando que nenhum banco nacional está sob procedimento. Ao seu lado, o homólogo espanhol, Pedro Sánchez, defendeu uma "mensagem de cautela" em relação ao setor bancário e sublinhou os bons rácios dos bancos em Espanha.

Posição transmitida por António Costa em conferência de imprensa no final da 34ª Cimeira Luso Espanhola, em Lanzarote, no arquipélago das Canárias, tendo ao seu lado o líder do executivo de Espanha, Pedro Sánchez, ocasião em que citou a conclusão dos ministros das Finanças da União Europeia sobre a "estabilidade" bancário europeu.

"No caso concreto de Portugal, há poucas semanas a Comissão Europeia encerrou o último procedimento que havia [Novo Banco] relativamente a um banco que tinham sido objeto de resolução e que agora concluiu o seu processo de reestruturação, encontrando-se em boas condições", declarou o primeiro-ministro português.

Sánchez pede cautela em relação a mercados

Pedro Sánchez defendeu, por seu turno, uma "mensagem de cautela" em relação ao setor bancário e sublinhou os bons rácios dos bancos do país.

Em resposta a questões dos jornalistas em Lanzarote, Sánchez defendeu ser necessário enviar uma "mensagem de cautela e de prudência" em relação às "tensões nos mercados financeiros" dos últimos dias e assegurou que o governo espanhol tem estado em contacto com as autoridades europeias para acompanhar a situação.

O primeiro-ministro espanhol sublinhou "as lições da crise financeira" anterior, marcada pela desregulação do setor, e "tudo o que se fez desde então".

"A Europa tem agora um sistema de supervisão reforçada do setor financeiro que não tinha. Isso levou a que os bancos europeus, a que o setor financeiro europeu, tenha uns rácios tanto de liquidez como de solvência muito acima do que existia antes da crise financeira", sublinhou.

Sánchez acrescentou que no caso do setor financeiro espanhol, "ainda mais" é assim, com os bancos do país, vários eles com presença em Portugal, a estarem "acima da média" nos rácios de liquidez e de solvência.

Os mercados têm vivido vários dias de turbulência na sequência do colapso de um banco regional norte-americano, Silicon Valley Bank (SVB).

O SVB, com sede em Santa Clara, na Califórnia, anunciou falência na sexta-feira passada.

A Administração norte-americana anunciou um plano para proteger os depositantes do SVB e também do Signature Bank, que os reguladores fecharam durante o fim de semana.

Na altura do colapso, o SVB era o 16.º maior banco comercial dos Estados Unidos.