Costa alerta: "Projeções apontam que Ómicron será dominante no final do ano"

O contexto pandémico em Portugal está a piorar, na sequência do novo aumento do número de casos. Foi o próprio primeiro-ministro, António Costa, que admitiu que o cenário está a piorar, com o avanço da variante Ómicron no país.

"As projeções apontam que essa poderá ser a varaiante dominante no final do ano", revelou o Chefe de Governo, esta terça-feira, na conferência de imprensa em que anunciou a antecipação em uma semana do início do período de contenção.

António Costa fez aquela afirmação, citando dados do Instituto Nacional Ricardo Jorge (INSA), que hoje aunciou que 46,9% dos novos casos de infeção com o novo coronavírus, em Portugal, já são responsabilidade da variante Ómicron.

"Os dados obtidos desde o dia 15 de dezembro consolidam a perspetiva de que a variante Ómicron será dominante (maior do que 50%) em Portugal na presente semana (20 a 26 de dezembro), em paralelismo com o cenário observado em outros países como, por exemplo, a Dinamarca e o Reino Unido", lê-se no relatório do INSA.

Em meados de dezembro a circulação da Ómicron era "baixa", mas o INSA identificou um ""forte contraste com o aumento abrupto de circulação desta variante estimado para os dias seguintes", prevendo "um crescimento exponencial na proporção de casos prováveis" até ao final do ano.

Na sexta-feira (17 de dezembro), a ministra da Saúde avançava que a variante representava 20% das novas infeções por SARS-CoV-2. Marta Temido informou ainda que as estimativas indicavam uma prevalência da Ómicron de 50% nesta semana do Natal, valor que aumentava para 80% na semana do final do ano.

Não obstante, na conferência de imprensa em que anunciou o regresso da obrigatoriedade do teletrabalho e o encerramento de creches e ATL, bem como de bares e dicotecas, António Costa não deixou cair a postura otimista. Indicou que Portugal está a conseguir combater a pandemia.

"Quer do ponto de vista da vacinação testagem e controlo de fronteiras temos conseguido obter resultados efetivos", disse o líder do Executivo.

Atualmente, já se encontram vacinados com a terceira dose 83,5% da população com mais de 65 anos e 96 mil vacinas já foram administradas a crianças com menos de 12 anos de idade.

Ao todo já foram administradas "mais de 18 milhões de vacinas administradas".

"Vacinamos mais do que há um ano. Quase que triplicamos o número de testes, entre 19 de dezembro do ano passado e 19 de dezembro do ano passado", notou o primeiro-ministro.