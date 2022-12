Costa anuncia apoio extraordinário de 240 euros

© AFP

Cerca de um milhão de famílias vulneráveis vai receber, já este mês, um apoio do Governo de 240 euros. A medida foi anunciada pelo primeiro-ministro numa entrevista à Visão.

Este apoio extraordinário de 240 milhões de euros destina-se famílias que recebem prestações mínimas ou que beneficiem da tarifa social da energia e que já receberam as duas prestações extra de 60 euros cada.

Durante a entrevista, António Costa explicou que "esta semana o Conselho de ministros vai aprovar " um outro aumento, para as famílias mais vulneráveis, de uma prestação extraordinária de 240 euros, que corresponde a um esforço muito grande, tendo em conta aquilo que foi a evolução da inflação neste segundo semestre".

Esta prestação será paga entre a próxima semana e o final do ano e começa a ser entregue a estas famílias - via Segurança Social, juntamente com a prestação normal - a partir do dia 23.

A inflação é muito desigualitária nos seus efeitos. Os preços têm subido para todos, mas nem todos temos capacidade de acomodar a subida dos preços", declarou o primeiro-ministro.

Como explica a Visão, são consideradas prestações sociais mínimas o complemento solidário para idosos, o rendimento social de inserção, a pensão social de invalidez do regime especial de proteção na invalidez, o complemento da prestação social para a inclusão, a pensão social de velhice e o subsídio social de desemprego.