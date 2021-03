Dinheiro Vivo 11 Março, 2021 • 20:00 Partilhar este artigo Facebook

O Governo apresenta plano de desconfinamento aprovado em Conselho de Ministros. A grande dúvida passa por saber se as creches e o pré-escolar vão mesmo reabrir, tal como as vendas ao postigo. As aulas do 1º ciclo, restauração e cabeleireiros são outras possíveis aberturas por determinar, que podem ficar para depois da Páscoa.

A conferência de imprensa decorre no Palácio da Ajuda. A hora anunciada é "pelas 20h00".

