Costa anuncia estratégia ibérica para desenvolvimento transfronteiriço

O primeiro-ministro António Costa disse este sábado, em Coimbra, que Portugal e Espanha vão apresentar na União Europeia uma estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço, no âmbito do próximo quadro comunitário.

Segundo António Costa, na próxima cimeira luso-espanhola, que terá lugar na próxima semana, em Valladolid, será dado “seguimento àquilo que foi uma proposta da cimeira do ano passado”, que decorreu em Vila Real.

“A relação com Espanha é central para o desenvolvimento do interior e para deixarmos de ter esta visão das regiões de fronteira como interior, mas para podermos vê-las como uma centralidade neste mercado ibérico”, defendeu.

O secretário-geral do PS, que discursava esta tarde numa reunião de militantes, no Convento São Francisco, em Coimbra, defendeu “uma estratégia comum de desenvolvimento transfronteiriço, que permita mobilizar e concentrar recursos”.

“Se olharem para o mapa do conjunto da Europa verificam que as regiões de fronteira tendem a ser as regiões mais ricas de cada um dos países. Se olharem para Espanha verificam que as regiões mais ricas estão situadas na fronteira com França”, enfatizou.

Para António Costa, o que se passa na fronteira de Portugal com Espanha “é uma anomalia relativamente ao padrão europeu só explicado pelo facto de ao longo de séculos termos estado de costas viradas para os outros para afirmarmos a nossa independência”.

“Hoje, felizmente, vivemos num quadro completamente diferente. Somos dois países democráticos, parceiros na União Europeia, aliados na NATO e, portanto, essa região que foi antes uma barricada de defesa da nossa fronteira nacional deve ser cada vez mais uma grande ponte e uma grande plataforma de desenvolvimento comum da Península Ibérica”, sublinhou.