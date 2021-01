Costa anuncia fecho de fronteiras aéreas entre Portugal e Reino Unido

O primeiro-ministro, António Costa, intervém no debate sobre política geral, esta tarde na Assembleia da República, em Lisboa, 19 de janeiro de 2021. Portugal contabilizou hoje 218 mortes, um novo máximo de óbitos em 24 horas, relacionados com a covid-19, e 10.455 novos casos de infeção pelo novo coronavírus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS). MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

Portugal vai encerrar as fronteiras aéreas com o Reino Unido a partir das 0h00 do próximo sábado, 23 de janeiro, anunciou o primeiro-ministro a partir de um palco menos provável para este tipo de comunicações do foro doméstico, o final da reunião do ​​​​​​​conselho europeu que decorreu esta quinta-feira.

António Costa justificou a medida. A "interrupção total de voos" servirá para "diminuir os riscos de contágio" pela nova variante britânica do coronavírus, estirpe que se está a propagar rapidamente em Portugal.

De fora ficam os voos "de natureza humanitária para repatriar cidadãos portugueses e britânicos", acrescentou o chefe de governo português.

A medida foi anunciada após a cimeira informal de líderes da União Europeia (por videoconferência) que decorreu esta quinta e serviu para coordenar entre as respostas dos 27 Estados-Membros no combate à covid-19.

Recorde-se que esta medida do governo português acaba por ser recíproca face ao que o governo do Reino Unido anunciou na semana passada.

No passado dia 14 de janeiro, anunciou que iria proibir as viagens provenientes de Portugal. A medida entrou em vigor na sexta-feira, dia 15 de janeiro.

Segundo o ministro dos Transportes britânico, continua a ser permitido o transporte de mercadorias, desde que sejam bens essenciais.

O governo britânico esclareceu que, tal como acontece com Portugal continental, os corredores de viagem internacional do Reino Unido com os arquipélagos da Madeira e dos Açores vão fechar na sexta-feira e as ligações aéreas suspensas.