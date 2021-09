Costa anuncia três dias de luto nacional entre sábado e segunda

Jorge Sampaio e António Costa, em abril de 2013 © Sidónio Félix / Global Imagens

Na primeira reação à morte de Jorge Sampaio, o primeiro-ministro, António Costa, dirigiu as primeiras palavras à família e amigos do antigo Presidente da República, que morreu hoje aos 81 anos. "A todos e com todos partilho um profundo sentimento de tristeza e de perda neste momento", disse o chefe do governo, dirigindo-se também ao PS e a todos os que conviveram e trabalharam com o antigo chefe de Estado.

Na comunicação ao país, Costa afirmou que Jorge Sampaio "exerceu as suas funções políticas com o mesmo sentido cívico, de militância, de convicção com que em 1962 assumiu a liderança do movimento estudantil de combate à ditadura e nos últimos anos, já não tendo nenhuma função oficial, assumiu o encargo de lançar uma grande plataforma internacional para que os refugiados sírios pudessem prosseguir os seus estudos universitários e concluí-los com sucesso".

António Costa anunciou que o Governo vai decretar um período de luto nacional de três dias, a contar a partir de amanhã.

"Para Jorge Sampaio, o exercício dos seus múltiplos cargos políticos foram sempre e só mais uma forma de exercer a sua cidadania", vincou o primeiro-ministro.

Costa recordou que Sampaio foi membro do Governo "nos difíceis tempos dos governos provisórios, foi deputado apaixonado, líder parlamentar no momento em que a democracia já estava consolidada".

"Deu um contributo notável ao prestígio do poder local democrático, concorrendo e vencendo por duas vezes as eleições à presidência da Câmara de Lisboa", lembrou Costa referindo ainda o facto de ter sido eleito e reeleito para Presidente da República, honrando o lema "um por todos e todos por um".