Costa aponta para excedente em 2019 “com grande probabilidade”

O primeiro-ministro acredita que o país teve em 2019 um excedente das contas públicas, o primeiro da era democrática.

“Portugal tem sido justamente citado como um grande exemplo de um país que fez uma notável consolidação orçamental e dentro de dias saberemos o saldo orçamental de 2019”, começou por indicar António Costa, acrescentando que, “com grande probabilidade”, Portugal terá registado “um saldo orçamental positivo”, mas sem apontar valores.

Já no final de fevereiro, numa entrevista à agência Reuters, o ministro das Finanças tinha apontado para um excedente, um ano antes do previsto.

O primeiro-ministro respondia ao deputado do PS e secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro. O Governo previa um défice ligeiro de 0,1% do PIB e para este ano, ainda se mantém, para já, a previsão de um excedente de 0,2%, sendo certo que não vai ser alcançado, devido à despesa adicional por causa da covid-19.

“Tivemos uma redução sustentada da nossa dívida pública, os nossos juros da dívida registaram uma descida muito significativa e, apesar disso, ao primeiro sinal de crise, imediatamente os mercados reagiram da pior forma. Foi muito positiva a reação do Banco Central Europeu (BCE) que permitiu controlar este primeiro risco de crise de dívidas soberanas com a intervenção que fez na semana passada. Mas não é suficiente”, acrescentou.