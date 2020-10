Costa. Comissão de acompanhamento vai dar "confiança"para executar fundos

O primeiro-ministro, António Costa, intervém durante a sessão pública de apresentação do esboço do Plano de Recuperação e Resiliência na Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, 14 de outubro de 2020. O Conselho de Ministros deve aprovar o Plano de Recuperação e Resiliência, que tem de ser entregue em Bruxelas até 15 de outubro, bem como as linhas gerais do Portugal 2030. © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

O primeiro-ministro, António Costa, defendeu esta quarta-feira que a criação de uma comissão de acompanhamento da execução dos novos fundos da chamada bazuca europeia vai dar "confiança" ao país e mobilizá-lo para os projetos necessários à retoma após a chegada da pandemia.

Segundo o líder do governo, é "muito importante que haja o acompanhamento político da execução deste programa". "É por isso que saúdo a iniciativa que está a ser lançada na Assembleia da República da criação de uma comissão de acompanhamento da execução deste programa", referiu sobre a iniciativa do PSD. "Para estar mobilizado na execução deste programa, o país tem de ter confiança", defendeu Costa.

Para o governo, a comissão de acompanhamento deve incluir os novos presidentes das Comissões Coordenadoras de Desenvolvimento Regional, Associação Nacional de Municípios, Associação Nacional de Freguesias, comunidades intermunicipais, regiões autónomas, parceiros sociais, e ainda sector social e cooperativo, assim como as reitorias do ensino superior. Além disso, António Costa aludiu a um "um painel de dez personalidades, uma das quais deve presidir a esta comissão de acompanhamento", para "dar conta pública" do programa ao país.

António Costa referiu ainda que o Plano de Recuperação contará com a fiscalização da Inspeção Geral das Finanças, do Ministério Público, além do reforço dos mecanismos europeus de fiscalização dos fundos.