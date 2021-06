Costa confiante na capacidade de adaptação da GNR para a proteção das fronteiras

O primeiro-ministro, António Costa (D), acompanhado pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita (C), durante a cerimónia de condecoração e entrega da Espada de Oficial ao brigadeiro-general António Borgas (E), no quartel do Carmo, em Lisboa, 15 de junho de 2021. © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Dinheiro Vivo/Lusa 15 Junho, 2021 • 13:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O primeiro-ministro presidiu, nesta terça-feira, no Largo do Carmo, em Lisboa, à cerimónia de entrega da espada de oficial-general ao primeiro brigadeiro-general da Guarda Nacional Republicana (GNR), António Bogas - ato que considerou representar "um dia histórico" para esta força de segurança, na sequência da extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

"Diria mesmo que se trata de um dia histórico para o sistema de defesa nacional e de segurança interna em Portugal. A GNR é uma instituição que tem uma natureza muito própria: É uma força de segurança, mas é uma força de natureza militar", apontou António Costa.

No seu breve discurso, o líder do executivo elogiou sobretudo "a proximidade da guarda na ligação entre o Estado e as comunidades e para a humanização da própria GNR", dando como exemplo, depois, o facto de muitas missões internacionais, ou das Nações Unidas, ou da União Europeia, solicitarem a presença de forças de segurança com a natureza da GNR.

António Costa considerou então que designadamente na sequência "da tragédia dos incêndios de 2005 com a criação de uma nova valência para intervenção, proteção e socorro".

"Agora, de novo, novas missões lhe são solicitadas no âmbito da vigilância e proteção das nossas fronteiras externas da União Europeia em resultado da extinção do SEF. Não é uma missão desconhecida para a guarda, mas é porventura uma missão já esquecida. Por isso, é necessário reinventá-la e reconstruí-la - e estamos certos de que a GNR o fará com o brio que lhe é característico", acentuou o primeiro-ministro.