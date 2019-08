Costa convoca o gabinete de crise para sábado de manhã

O primeiro-ministro, António Costa, convocou o gabinete de crise para este sábado devido à greve dos motoristas que deverá ter inicio na segunda-feira, avança a RTP.

A reunião está marcada para as 10:00 no palácio de São Bento. António Costa chamou os ministros do Trabalho, Vieira da Silva, do Ambiente, José Matos Fernandes, dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, Administração Interna, Eduardo Cabrita, mas também o da Defesa, João Gomes Cravinho. O secretário de Estado das infraestruturas, Jorge Delgado, também vai estar nesta reunião.

Leia mais no Diário de Notícias.