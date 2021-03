Costa desafia Presidente e parlamento e envia reforço dos apoios sociais para o Constitucional

O primeiro-ministro, António Costa, faz uma comunicação ao país sobre os novos apoios sociais promulgados pelo Presidente da República, no Palácio de São Bento, em Lisboa, 31 de março de 2021. MÁRIO CRUZ/LUSA © LUSA

O governo decidiu enviar para o Tribunal Constitucional os diplomas que reforçam os apoios sociais aprovados pela oposição e promulgados pelo Presidente da República.

"Lei é lei e a Constituição é a lei suprema", afirmou o primeiro-ministro para justificar o envio dos diplomas para o Tribunal Constitucional, por considerar que viola a norma-travão da Lei Fundamental.

"O que a Constituição não permite é que agora o parlamento possa aumentar a despesa com estes apoios para além do previsto", frisou o chefe do governo. "Achámos que era o momento para sinalizar" que a Assembleia da República não pode alterar o teto de despesa ou de receita aprovado pelos deputados, indicou António Costa.

"A nossa Constituição é muito clara na repartição de poderes. O parlamento é soberano na aprovação do Orçamento e o governo é totalmente responsável pela sua execução. Por isso, uma vez aprovado o Orçamento, a Assembleia não pode nem aumentar a despesa nem diminuir a receita previstas nesse Orçamento", alegou.

Por isso, de acordo com António Costa, os três diplomas "violam a Constituição três leis da Assembleia da República que impõem um aumento da despesa fixada no Orçamento".

"O Governo não está habilitado a não cumprir leis", afirmou o primeiro-ministro, considerando que "é provável" que o Constitucional acabe por dar razão ao governo, mas enquanto os juízes do Palácio Ratton não decidirem, o reforço vai ser pago aos beneficiários.

Para acelerar o processo de decisão, o governo pede urgência na análise destas normas, anunciou António Costa.

O primeiro-ministro sublinhou que "só nos primeiros três meses deste ano os apoios extraordinários da Segurança Social já representam 45% do valor despendido pela Segurança Social no conjunto do ano que passou. Ou seja, em três meses já despendemos 45% do que gastámos em todo o ano passado", frisou.

No domingo, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou três diplomas aprovados pelo parlamento de reforço de apoios no âmbito da pandemia por considerar que não existe uma violação indiscutível da Constituição e as medidas são urgentes - posição que contrariou frontalmente a interpretação do Governo.

Em causa estão três diplomas aprovados apenas com a oposição do PS: um alarga o universo e o âmbito dos apoios sociais previstos para trabalhadores independentes, gerentes e empresários em nome individual; outro aumenta os apoios para os pais em teletrabalho; e um terceiro estende o âmbito das medidas excecionais para profissionais de saúde à recuperação dos cuidados primários e hospitalares não relacionados com covid-19.

Na segunda-feira, questionado sobre a promulgação destes diplomas por parte de Marcelo Rebelo de Sousa, o primeiro-ministro classificou a mensagem em que Marcelo Rebelo de Sousa justificou a sua decisão como "rica, inovadora" e até "criativa" face texto constitucional.