Costa diz que as moratórias "podem não ser prolongadas" e afasta "drama" com o Presidente

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa acompanhado pelo primeiro-ministro, António Costa no final da cerimónia de entrega do prémio IN3+, em Lisboa, 29 de março de 2021. © RODRIGO ANTUNES/LUSA

O primeiro-ministro desvalorizou a polémica dos apoios sociais que foram aprovados na Assembleia da República e pelo Presidente da República à revelia do Governo.

Depois de ter anunciado na quarta-feira que ia enviar os diplomas do reforço dos apoios sociais para o Tribunal Constitucional, Costa agora, em resposta aos jornalistas, disse apenas que "não há drama com o Presidente, é uma situação normal e é a democracia e o Estado de Direito a funcionarem. O Tribunal há de julgar, agora é tempo de decidir".

Ontem o primeiro-ministro tinha justificado da decisão indicando que os três diplomas "violam a Constituição" porque "impõem um aumento da despesa fixada no Orçamento". "Lei é Lei e a Constituição é a Lei Suprema, que é nosso dever cumprir e fazer cumprir, sejam as medidas populares ou impopulares, estejamos ou não em ano eleitoral, seja ou não o Governo maioritário", tinha dito Costa.

Moratórias podem não ser prolongadas

Esta quarta-feira o Parlamento aprovou o prolongamento das moratórias bancárias por mais seis meses. António Costa explicou que "o prolongamento não foi aprovado" propriamente, porque "agora ainda há um trabalho a ser feito na especialidade" que "pode alterar" ou travar "esse prolongamento".

O diploma vai agora ser discutido na especialidade, onde o PSD, que votou a favor, avisou que só manterá o voto se a medida vigorar apenas durante o estado de emergência, que está previsto para já até 15 de abril (poderá ser renovado até final do mês).

O projeto-lei que propõe que as moratórias que terminem no primeiro semestre de 2021 possam ser prorrogadas, "nas mesmas condições, por mais seis meses, se assim for requerido pelo beneficiário" foi aprovado com os votos favoráveis do PCP, PSD, PAN, BE, PEV, Chega e das deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues. CDS-PP e Iniciativa Liberal abstiveram-se e o PS votou contra.