Costa e Juncker em reunião bilateral de ‘despedida’ em Bruxelas

O primeiro-ministro indigitado, António Costa, vai reunir-se com o presidente cessante da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, na próxima quinta-feira, em Bruxelas, num encontro bilateral de trabalho que servirá também de ‘despedida’.

Na conferência de imprensa diária de hoje da Comissão, a porta-voz Mina Andreeva precisou que a reunião bilateral entre Juncker e Costa realizar-se-á na quinta-feira de manhã, às 11:30, poucas horas antes do arranque de um Conselho Europeu.

Fonte oficial indicou à Lusa que o encontro realiza-se por solicitação de António Costa, que quis reunir-se com Jean-Claude Juncker antes que este cesse funções como presidente do executivo comunitário – o que deverá suceder no final no corrente mês -, num gesto que reflete o bom relacionamento que o Governo teve com a atual Comissão, e com o seu presidente em particular.

O encontro tem lugar menos de uma semana depois das eleições legislativas em Portugal, ganhas pelo PS, e na sequência das quais o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, indigitou na passada terça-feira António Costa como primeiro-ministro, depois de ouvir os dez partidos com representação parlamentar sobre a formação do novo Governo.

Na sequência da vitória eleitoral do passado domingo, Juncker felicitou Costa, recordando e agradecendo-lhe “o apoio e a solidariedade sem falhas que Portugal sempre demonstrou”, mesmo nos momentos mais difíceis.

A partir de quinta-feira à tarde, António Costa participará em Bruxelas numa cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Europeia, que se prolongará até sexta, e cuja agenda é dominada pelo processo de saída do Reino Unido da UE, o chamado ‘Brexit’, que deverá concretizar-se em 31 de outubro, a mesma data em que a atual Comissão Europeia cessa funções e deverá dar lugar à nova, liderada pela alemã Ursula von der Leyen.