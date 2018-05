Costa e Merkel prometem “resposta comum” da UE a taxas dos EUA

O primeiro-ministro, António Costa, e a chanceler alemã, Angela Merkel – que deram uma conferência de imprensa em Lisboa – antes de ser conhecido que os EUA iam aplicar tarifas sobre as importações europeias de aço e alumínio – garantiram que a União Europeia (UE) iria dar uma resposta comum à uma eventual imposição de taxas aduaneiras à Europa.

Poucas horas antes do anúncio norte-americano, Angela Merkel garantia que – apesar de não conhecer a decisão americana -, “se realmente forem impostas essas taxas, temos uma posição clara da União Europeia: pensamos que essas taxas não estão de acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio”. “Claro que iremos decidir e responder em conjunto, mas não vou antecipar, porque ainda não sabemos o que os Estados Unidos vão fazer”, dizia a chanceler alemã.

Apesar de se mostrar otimista, o primeiro-ministro português, António Costa, assegurou que: “Agiremos sempre em conjunto na prossecução daquilo que é o interesse comum da Europa; uma Europa que quer continuar a participar num mundo onde as fronteiras não se fechem às pessoas mas também onde não se criem barreiras à circulação de comércio, porque é um fator de prosperidade que devemos preservar”,