Recolher obrigatório entre as 23h e 5h. E a partir das 13 nos próximos fim-de-semana

Restrições de mobilidade nos 121 concelhos abrangidos pelas novas medidas de restrição para controlar a pandemia a partir das 23h, e já nos próximos dois fins-de-semana a partir das 13h, monitorização da temperatura, testes rápidos obrigatórios e escolas e lares, mas também a requisição de funcionários públicos para ajudar técnicos da saúde a rastrear e monitorizar casos de covid 19 são algumas das medidas anunciadas pelo primeiro ministro, António Costa, na conferência de conselho de ministros para anunciar as medidas restritivas do Estado de Emergência. Estas medidas abrangem

"É mesmo o momento de fazermos um esforço suplementar", diz o governante. "O esforço que temos de fazer agora é fundamental para conter a expansão da pandemia", disse, "temos de achatar a curva", "se não o conseguirmos estamos a comprometer o mê de dezembro", reforçando a importância de ter "um Natal em segurança".

Limitação de circulação entre as 23h e 5h da manhã durante a semana e, já a partir dos próximos dois fins de semana limitações entre as 13h e 5h para evitar convívios a partir da hora de almoço. ""Medida fortemente restritiva da liberdade das pessoas", mas estamos a "fazer tudo" para evitar um confinameno geral como na Irlanda, disse.

Costa reconhece o forte impacto que esta limitação tem no sector da restauração e comércio, mas lembra que o Governo já anunciou um pacote de medidas para apoiar as micro empresas e PME, admitindo várias exceções. Os cidadãos podem circular fora desse horário, para ir trabalhar ou no seu regresso ou acudir uma emergência. As entregas em casa podem acontecer fora da limitação das 13h, mas levar comida para casa do restaurante há que o fazer antes dessa hora.Controlo da mediação da temperatura em locais de trabalho, escolas, e a realização de testes de diagnóstico em lares, escolas, estabelecimentos de saúde, prisões "ou outros definidos pela DGS" são outras das medidas previstas.

O governo, lembra Costa, já assegurou 100 mil testes de diagnóstico, estando já encomendados outros 400 mil testes de diagnóstico rápido.

O Governo vai ainda recorrer a estabelecimentos de saúde do sector privado e social, tendo neste momento 116 camas contratadas.

No âmbito do Estado de Emergência, que entra em vigor na próxima segunda-feira, o Governo anunciou ainda a mobilização de funcionários públicos, professores e militares em situação de confinamento - cerca de 915 funcionários públicos - e 128 docentes sem horário atribuído para auxiliar os técnicos de saúde no rastreamento e controlo de casos de covid-19.