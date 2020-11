Recolher obrigatório entre as 23h e 5h a partir de segunda-feira

O primeiro-ministro, António Costa, fala aos jornalistas no final da reunião extraordinária do Conselho de Ministros © ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Restrições de mobilidade nos 121 concelhos abrangidos pelas novas medidas de restrição para controlar a pandemia a partir das 23h, e já nos próximos dois fins de semana a partir das 13h, monitorização da temperatura, testes rápidos obrigatórios em escolas e lares, mas também a requisição de funcionários públicos para ajudar técnicos da saúde a rastrear e monitorizar casos de covid-19 são algumas das medidas anunciadas pelo primeiro-ministro, António Costa, na conferência do conselho de ministros para anunciar as medidas restritivas do Estado de Emergência. Estas medidas abrangem 70% do país e cerca de 7,1 milhões de pessoas. Podem ser revistas de 15 em 15 dias.

"É mesmo o momento de fazermos um esforço suplementar", diz o governante. "O esforço que temos de fazer agora é fundamental para conter a expansão da pandemia", disse. "Temos de achatar a curva", "se não o conseguirmos estamos a comprometer o mês de dezembro", reforçando a importância de ter "um Natal em segurança".

Limitação de circulação entre as 23h e 5h da manhã durante a semana e, já a partir dos próximos dois fins de semana entre as 13h e 5h para evitar convívios a partir da hora de almoço, são as medidas mais duras. "Medidas fortemente restritivas da liberdade das pessoas", mas estamos a "fazer tudo" para evitar um confinamento geral como na Irlanda, disse.

Costa reconhece o forte impacto que esta limitação tem no setor da restauração e comércio, - "é uma medida duríssima para este setores" - mas lembra que o governo já anunciou um pacote de medidas para apoiar as microempresas e PME, admitindo várias exceções às restrições de circulação.

Os cidadãos podem circular fora desse horário para ir trabalhar ou no seu regresso, ou acudir a uma emergência. As entregas em casa podem acontecer fora da limitação das 13h, mas levar comida para casa do restaurante há que o fazer antes dessa hora.

Controlo da mediação da temperatura em locais de trabalho, escolas, e a realização de testes de diagnóstico rápido em lares, escolas, estabelecimentos de saúde, prisões "ou outros definidos pela DGS" são outras das medidas previstas. O governo, lembra Costa, já assegurou 100 mil testes de diagnóstico, estando já encomendados outros 400 mil testes de diagnóstico rápido.

O Governo vai ainda recorrer a estabelecimentos de saúde do setor privado e social, tendo neste momento 116 camas contratadas.

No âmbito do Estado de Emergência, que entra em vigor na próxima segunda-feira, o Governo anunciou ainda a mobilização de funcionários públicos, professores e militares em situação de confinamento - cerca de 915 funcionários públicos - e 128 docentes sem horário atribuído para auxiliar os técnicos de saúde no rastreamento e controlo de casos de covid-19.

As novas medidas de restrição aplicam-se a 121 concelhos sob Estado de Emergência, onde o número de casos é de 240 por cada 100 mil habitantes, mas podem ser revistas - bem como os concelhos abrangidos - caso a curva da pandemia não volte a achatar.

Costa justifica as medidas - mais duras durante o fim-de-semana - com a subida de casos de internamento. A 14 de outubro quando foi declarado estado de calamidade havia 2 mil casos de infeção diários, hoje são mais de seis mil.

"Claramente, o conjunto de medidas não têm sido suficientes para controlar o crescimento da pandemia", diz.

No primeiro Estado de Emergência o país registava 1302 internamentos e 271 nas UCI. "Neste momento temos 2420 internamentos e 366 casos na UCI", diz.

"Não podemos fazer tudo para controlar a pandemia", diz, frisando que a maioria dos casos sucede nos contactos sociais, daí estas medidas de restrição da circulação e recolher obrigatório em determinadas horas.

"Temos a noção que não é uma bala de prata, não há balas de prata no combate ao covid", afirma.

Mais de metade dos casos de infeção (68%) ocorrem no seio familiar; 12% no meio laboral; 8% lares; 3% escolas; 3% convívio social e 1% nos serviços de saúde.